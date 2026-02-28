Naneli su Nori bol kad su kačili njene slike s drugim čovekom: Aneli svesna da Alibabu ćerka ne zanima, misli da od suda NEMA NIŠTA (VIDEO)

Drama!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, novinar Darko Tanasijević nakon razgovora i svađe Asmina Durdžića i Aneli Ahmić, podigao je Ahmićevu, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Durdžićem.

- Šta te je najviše izrevoltiralo ovo kod Asmina - pitao je Darko.

- On je čovek koji je bolestan, ozbiljno bolestan, jedan dan priča jedno, drugi dan drugo. On ovde smišlja šta da odgovori. Ja sam jasna bila kada sam vam ovde odgovarala na pitanja. Može, ako on želi, da se ne vređamo, ali da na želim da se družim sa njim i da budem bliska sa njim. Zove me da mu ruku držim, dolazi mi u krevet, ne želim takav odnos sa njim. Bilo je sve to, te zezancije, meni se on kao osoba zgadio, povredio me je mnogo. Sutra on kada izađe napolje, ja bih imala osećaj da kada me pozove, da me snima i priprema teren. Ne verujem mu ni za šta, bila bih jako onako suzdržana, ne bih znala šta da odgovorim jer bi me on snimao sigurno. Ništa mu ne verujem, ne verujem mu da pati za Norom, da želi da bude otac, ne verujem da mu je mene žao i pored svega toga, on se meni kao osoba i ličnost gadi - rekla je Aneli.

- Kome to kaže, ko je pita - pitao je Darko.

- Kada je ja pitam, ona mi kaže...Ja je pitam: "da li voliš tatu?"...Moje dete jako dobro pamti. To je njegov problem, on je mogao da dođe i da vidi dete. Moj brat mi je rekao da je uvek bio tu da se dete vidi, to što Grofica napiše status, vi svi znate kakva je Grofica - rekla je Aneli.

- Vidiš kako laže. Njen brat i ja na ručku, brat njen zove Groficu i govori joj da zove Situ da dovede dete, pa je ona lagala da nije u Sarajevu, pa je ugasila telefon - dobacio je Asmin.

- Ja njemu više ništa ne verujem, džaba spušta loptu sa mnom. Mi ne moramo imati komunikaciju, ne mora da me vređa, neću ni ja njega. Sve ono što radi je lažno, sada spuštanje lopte naprasno je lažno...On je nula od čoveka, nula od oca - rekla je Ahmićeva.

- Mržnja prema Maji je jača nego ljubav prema Nori u njenoj glavi. Sada je umesto Stanije, Maja problem - dobacio je Asmin.

- Ja pričam ovde o detetu, ne pričam o Maji Marinković. Meni je bitno dete, a ne Maja, on spinuje priču sa Nore na Maju. Koristi dete ovde za rijaliti...On jedan dan govori da njega volim, pa jedan dan govori da volim Janjuša, neka svi misle da ja njega volim, mene to ne intresuje, ne intresuje me kao s kim bih mogla da prespavam u istoj kući - rekla je Aneli.

- Da li te plaši to što je Asmin priznao da s tvojom porodicom neće nikada spustiti loptu - pitao je Darko.

- Naravno da nema mira, konstantno blati. Obraćao se više puta da ih neće gaziti...Krimosu, da te vidimo kako ćeš ići za Abu Dabi, nećeš imati mu*a da priđeš Sarajevu. Samo pre dva dana govori meni da se izvinim Mustafi i Mevlidi, on će da se izvini Grofici i Siti i celoj porodici - rekla je Aneli.

- Šta to izvinjenje menja posle svega što smo čuli i o tom Mustafi, Mevlidi, Grofici, Siti i svima - pitao je Darko.

- Ništa. Nismo jednom pokušali da izgladimo odnos, nego sam više puta dala šansu, on je pogazio po meni i po svima nama. Ma kakav sud, ne intresuje ga to, veruj mi. Ja sam gledala u svoju tortu i u slike svog deteta, a ovamo sam bila svesna ko je on i ko su ti ljudi koji su mu poslali tortu. To su ljudi koji su joj naneli bol kada su kačili njene slike sa slikom drugog čoveka - rekla je Aneli.

- Ti kada vidiš Asmina i slušaš kako on priča, ti ne vidiš ni mrvu toga da voli to dete, da je njemu teško jer ne viđa to dete - pitao je Darko.

- Ma ne Darko. Ja sam suze ovde milion puta ronila kada je Terza tražio Barbaru, jer vidim da voli svoju ćerku i da želi...Ne vidim to kod Asmina, jer mu je sve drugo preče od nje i sve prodaje zbog iste Nore - rekla je Aneli.

- Ti si rekla da si sigurna u to da će Asmin sačekati prvu priliku da stane uz Maju ili uz Staniju, da li misliš da ćeš ti kao majka njegove ćerke biti ispred te Maje ili Stanije - pitao je Darko.

- Nikada, jer mu nije stalo do deteta. Pa Mustafine prepiske gde je čovek sam rekao da nema osećaj za svoje dete i da ne može da pomogne. On nikada u životu nije suzu pustio i pokazao da mu Nora istinski fali - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić