Zadruga

Da li bi izbrisao ovo što smo imali? Teodora od Filipa želi sve odgovore o njihovom odnosu, njega zanima da li će joj Bebica praviti haos (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama u najavi!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima. 

- Da li bi ti izbrisao ovo što smo imali? - pitala je Teodora.

- Pa ne bih, to mi je za nauk - odgovorio je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakav nauk? Šta si naučio? - pitala je Teodora.

- Pa da se ne mešam. Jeste da ste raskinuli, ali bilo je sveže. Mada u rijalitiju je drugačije. Da li misliš da će Bebica da ti zameri što smo pričali? - govorio je Đukić.

- Zameriće sve. On će da zameri i što smo jeli zajedno, takav je dečko - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

