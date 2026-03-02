Da li bi izbrisao ovo što smo imali? Teodora od Filipa želi sve odgovore o njihovom odnosu, njega zanima da li će joj Bebica praviti haos (VIDEO)

Drama u najavi!
Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima.
- Da li bi ti izbrisao ovo što smo imali? - pitala je Teodora.
- Pa ne bih, to mi je za nauk - odgovorio je on.
- Kakav nauk? Šta si naučio? - pitala je Teodora.
- Pa da se ne mešam. Jeste da ste raskinuli, ali bilo je sveže. Mada u rijalitiju je drugačije. Da li misliš da će Bebica da ti zameri što smo pričali? - govorio je Đukić.
- Zameriće sve. On će da zameri i što smo jeli zajedno, takav je dečko - rekla je Teodora.
Autor: A. Nikolić