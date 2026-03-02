AKTUELNO

Zadruga

Au, ovo je nisko: Filip ocenio Boginju od 0 do 10, poludeće kad čuje odgovor! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama u najavi!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima. 

- Rekao sam da mi se ne sviđa njen karakter. Ona kao da voli da se svađa. Kad je sa mnom normalna je i ponaša se kao dete, ali ovako ostalo... Kao da ne ume da iskulira neke stvari jer je ovde 99% stvari nebitno za dalji nastavak života. Ona se naduri lako i te neke stvari. Ja sam alergičan na svađe i tenziju. Mene loša energija ubija - govorio je Filip.

pročitajte još

NEMAM SNAGE, DOĐE MI DA ZAPLAČEM: Asmin tvrdi da ga rat sa Aneli umara sve više iz dana u dan, progovorio o odnosu sa Majom: UPLAŠENA JE, NI JA SEBI N

- Koga ne ubija? Ne volim ni ja to, mene to odbija. Zato deluje da ja očima ne mogu da gledam Nenada, a nije to tako nego me dobija to što ti kažeš i to svađanje konstantno - dodala je Teodora.

- Treba ocenu da kažem? Ako računamo izgled i ponašanje neka bude šest ili sedam. Riba da je izgled desetka i da mi se ne pohvata džaba. Da li ćeš živeti sa Bebicom kad izađeš napolje? - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo u takavom odnosu da ja ne znam šta če biti sa nama. Ako bi bilo sve okej, a tu mislim i na porodicu onda da. Rekao si da je džaba sve ako ti se karakter ne poklapa. Pokrenula se tema sa Lores i da li ti se sa njom poklopilo da blejiš? - govorila je Teodora.

- Da. Nismo se slagali za neke stvari, ali ne mogu da pričam o kojim nije za tv. Moram da proverim neke stvari. Koliko želim da proverim, toliko ni ne želim - rekao je on.

pročitajte još

NE ZNA DA SE PONAŠA: Janjuš brutalno osolio po Maji, nazvao je pokvarenom, pa se osvrnio na njegov odnos sa Aneli! (VIDEO)

 - Da li si osetila ljubomoru od nekih devojaka kad smo ti i ja blejali? - pitao je Filip. 

- Nisam obraćala pažnju, ali mislim da nijednoj nije bilo svejedno - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kao baba iz p*rno filmova: Dača napljuvao Zoricu Marković, poludeće kad ovo čuje! (VIDEO)

Zadruga

Da li bi izbrisao ovo što smo imali? Teodora od Filipa želi sve odgovore o njihovom odnosu, njega zanima da li će joj Bebica praviti haos (VIDEO)

Zadruga

Otvorio joj oči: Dača otkrio Jovani da je Maja i Aneli nameštaju kod Alibabe! (VIDEO)

Zadruga

Au, ovo bolje da Bebica nikad ne sazna! Terza otkrio šta će Filip i Teodora raditi nakon Elite, oni ne skidaju osmeh s lica! (VIDEO)

Zadruga

Ovaj odgovor će sahraniti Bebicu: Filip pitao Teodoru da li bi obrisala njihovu aferu! (VIDEO)

Domaći

Gastoz na aparatima: Kad bude saznao šta je Munja pričao o Anđeli nastaće karambol! (VIDEO)