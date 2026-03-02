Au, ovo je nisko: Filip ocenio Boginju od 0 do 10, poludeće kad čuje odgovor! (VIDEO)

Drama u najavi!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima.

- Rekao sam da mi se ne sviđa njen karakter. Ona kao da voli da se svađa. Kad je sa mnom normalna je i ponaša se kao dete, ali ovako ostalo... Kao da ne ume da iskulira neke stvari jer je ovde 99% stvari nebitno za dalji nastavak života. Ona se naduri lako i te neke stvari. Ja sam alergičan na svađe i tenziju. Mene loša energija ubija - govorio je Filip.

- Koga ne ubija? Ne volim ni ja to, mene to odbija. Zato deluje da ja očima ne mogu da gledam Nenada, a nije to tako nego me dobija to što ti kažeš i to svađanje konstantno - dodala je Teodora.

- Treba ocenu da kažem? Ako računamo izgled i ponašanje neka bude šest ili sedam. Riba da je izgled desetka i da mi se ne pohvata džaba. Da li ćeš živeti sa Bebicom kad izađeš napolje? - rekao je Đukić.

- Mi smo u takavom odnosu da ja ne znam šta če biti sa nama. Ako bi bilo sve okej, a tu mislim i na porodicu onda da. Rekao si da je džaba sve ako ti se karakter ne poklapa. Pokrenula se tema sa Lores i da li ti se sa njom poklopilo da blejiš? - govorila je Teodora.

- Da. Nismo se slagali za neke stvari, ali ne mogu da pričam o kojim nije za tv. Moram da proverim neke stvari. Koliko želim da proverim, toliko ni ne želim - rekao je on.

- Da li si osetila ljubomoru od nekih devojaka kad smo ti i ja blejali? - pitao je Filip.

- Nisam obraćala pažnju, ali mislim da nijednoj nije bilo svejedno - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić