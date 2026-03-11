AKTUELNO

Zadruga

Tračevi sa sinoćne žurke: Anita će odlepiti kad za ovo sazna, Teodora i Filip ponovo petljaju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u najavi!

Danilo Dača Virijević otkrio je Sofiji Janićijević i Mileni Kačavendi glavna dešavanja sa sinoćne žurke, a najviše ga je šokirao potez Luke Vujvoića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka je pijan na mikrofon rekao: "Asmine, naručio sam pesmu za tebe i mene, a kome je posvećujemo neka se pitaju" i krenila je pema "Oči, oči". Anita je mene pitala da me poljubi i rekla je da me pijana gotivi, a da trezna očima ne može da me gleda. Ne znam da li ona tad nije bila tu, a Aneli kad je to izgovorio krenula da se smeje. Ja sam to rekao Aniti, a ona mi ne veruje. Pričaću ja ko igra, popije pa se opuste. Teodora je igrala ipsred mene, a on dolazi i kao igra sa mnom - govorio je Dača.

- Nije on sinoć bio toliko pijan - rekla je Milena.

- Neću ja više sve da otkrivam - dodao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

