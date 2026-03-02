AKTUELNO

Klasično posprdali Bebicu: Teodora i Filip se kidaju od smeha, zajedno zaključili da ona sa Macanovićem nikad neće biti srećna! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u najavi!

Teodora Delić i Filip Đukić igrali su "Igru istine" u hotelu i jedno drugo ispitivali o svemu što ih zanima. 

- Ti ako odeš sa kevom na odmoru u Grčku i vidiš Bebicu na plaži šta bi uradila? Vi ste kao u vezi, on te je pustio, odeš na plažu i primetiš da te gleda - pitao je Filip.

- Pa sigurno da bismo se posvađali. Ja bih ga pitala šta će tu, to bi 100% bilo. Slavicu bih morala da sakrijem da ne vidi da je tu - smejala se Teodora.

- Ja nikad ne bih mogao ozbiljno da planiram sa devojkom, a da moji ne gotive nju ili njeni mene - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa to je normalno razmišljanje - dodala je Teodora.

- Ne bih mogao da budem srećan - rekao je Đukić.

- Ne bih mogla ni ja. To više nije da neko ne podržava odnos nego da ona njega ne podnosi i da očima ne može da ga gleda - govorila je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

