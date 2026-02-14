Anita je rekla... Boginja ne odustaje od optužbi da su Anđelo i Maja imali vrelu akciju! (VIDEO)

Drama se nastavlja!

Voditelj Joca Ilić pred sam kraj emisije "Pitanja novinara" razgovarao je sa Majom Marinković, koja je govorila o svom sukobu sa Tanjom Boginjom.

- Kako komentarišeš priče ukućana da te boli Boginja? - pitao je Joca.

- Nije istina. Ne opravdavam postupak, ali devojka je jako navalentna i laže. Ja sam pitanja za Filipa eskivicirala, a i za nju jer se nakačila. Ignorisala sam sve. Pre dve nedelje me je gurnula. Složiću se sa Mićom da svađa koja traje satima mora da iskalira, a ja nemam veliki prag tolerancije. Večeras kaže da se svega seća, a u radiju je rekla da se ne seća. Ona mene ne boli, ne interesuje me. Mnogo izmišlja, breca se na svaku sitnicu. Danas sam imala svađu sa Urošem, a ona se umešala i potencirala sukob. Neću da dozvolim da ispadne žrtva, a ja nasilnica koja maltretira ljude. Žao mi je jer ovako izgleda, ne postoji opravdanje i to je za svaku osudu. Ne može nekog na silu da natera na nešto, šta sam joj ja kriva? Ako je njih šest bilo sa Filipom, što sam samo ja problem? - govorila je Maja.

- Na osnovu čega Bogina trvdiš da su Maja i Anđelo imali intimu? - pitao je Joca.

- Anita je rekla, tako je pričala za Maju i Filip i ispostavilo se da je istina - rekla je Boginja.

- Maja i ja se napolju nikad nismo videli i to smo pričali tokom ove sezone da je nomoguće kako se nikad nigde nismo sreli - dodao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić