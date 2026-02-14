AKTUELNO

Zadruga

Anita je rekla... Boginja ne odustaje od optužbi da su Anđelo i Maja imali vrelu akciju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama se nastavlja!

Voditelj Joca Ilić pred sam kraj emisije "Pitanja novinara" razgovarao je sa Majom Marinković, koja je govorila o svom sukobu sa Tanjom Boginjom.

- Kako komentarišeš priče ukućana da te boli Boginja? - pitao je Joca.

pročitajte još

Pa šta i da sam tražio ulje? Anđelo otkrio da ga je Anita preklinjala za s*ks nakon raskida, isplivale sve prljavštine iz njihovog kreveta! (VIDEO)

- Nije istina. Ne opravdavam postupak, ali devojka je jako navalentna i laže. Ja sam pitanja za Filipa eskivicirala, a i za nju jer se nakačila. Ignorisala sam sve. Pre dve nedelje me je gurnula. Složiću se sa Mićom da svađa koja traje satima mora da iskalira, a ja nemam veliki prag tolerancije. Večeras kaže da se svega seća, a u radiju je rekla da se ne seća. Ona mene ne boli, ne interesuje me. Mnogo izmišlja, breca se na svaku sitnicu. Danas sam imala svađu sa Urošem, a ona se umešala i potencirala sukob. Neću da dozvolim da ispadne žrtva, a ja nasilnica koja maltretira ljude. Žao mi je jer ovako izgleda, ne postoji opravdanje i to je za svaku osudu. Ne može nekog na silu da natera na nešto, šta sam joj ja kriva? Ako je njih šest bilo sa Filipom, što sam samo ja problem? - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na osnovu čega Bogina trvdiš da su Maja i Anđelo imali intimu? - pitao je Joca.

- Anita je rekla, tako je pričala za Maju i Filip i ispostavilo se da je istina - rekla je Boginja.

pročitajte još

Niko mi ne može nametnuti da sam loša majka: Aneli pukao film i argumentima izrešetala Luku, on opet promenio ploču! (VIDEO)

- Maja i ja se napolju nikad nismo videli i to smo pričali tokom ove sezone da je nomoguće kako se nikad nigde nismo sreli - dodao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Nova runda! Anita ključa od besa, Luka je proglasio bolesnicom i doveo do ludila: Imaš ti na koga misliš... (VIDEO)

Zadruga

Ne odustaje: Mima daje sve od sebe da razdvoji Mrvicu i Gruju, njemu prekipelo! (VIDEO)

Zadruga

ORI SE KUĆA! Anđelo otišao da se presvuče, Anita ga pratila u stopu! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da preboli: Boginja ne prestaje da teroriše Vanju, nikad joj neće oprostiti Filipa! (VIDEO)

Farma

Posle svađe na korak do pomirenja: Peca ne odustaje od Aleksandre!

Zadruga

Slagala, a nije trepnula: Anita pokušala da ugasi požar, Aneli poludela na Luku! (VIDEO)