Prevazišla samu sebe: Mina uletela Viktoru u toalet da ga moli za pomirenje, pa nastavila da ga špijunira napolju! (VIDEO)

Nema dalje od ovoga!

Mina Vrbaški uletela je Viktoru Gagiću u toalet kako bi ga molila za pomirenje, a onda je nastavila da ga špijunira.

- Ajde idi - rekao je Viktor.

- Ja verujem i to je to, znam. Dva meseca je dugo, videćeš i pokazaću ti. Pokazaću ti da mi je zaista stalo do tebe. Trudiću se da se promenim. Bojala sam se i na pogrešan način sam birala da te sačuvam. Pokušaću da ne plačem, da se sređujem i da ti pokažem da ću biti ona stara Mina - rekla je Mina.

- Ponovo ćeš lagati - rekao je Viktor.

Autor: A.Anđić