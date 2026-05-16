Ne zna više šta će od sebe: Asmin neprestano traži opravdanja za Majina poniženja, iako je svestan koliko se blamiraju! (VIDEO)

Ne zna gde udara!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Asminom Durdžićem o problemima koje ima sa Majom Marinković.

- Da li si shvatio da sa Majom ne možeš da raskineš kad hoćeš? - pitao je Darko.

- Da, shvatio sam. Ne, nisam. Čovek kad nešto želi on to može da uradi. Mene rijaliti nije zanimao, mene zanima Maja. Ja sam svestan da šta god da uradim ima malo veću težinu. Ona je to meni u krevetu rekla iz čiste dosade. Da ja nisam toliko izdramio ne bi se toliko ni čulo. Njoj kad je dosadno ona želi da bude smešna. Ne kapiram te njene stvari, neću da praštam ta poniženja. Ja s njom pričam, kao da gubi svest gde se ona nalazi - rekao je Asmin.

- Kažu da ona kao da radi sve ovde što radi Car napolju - rekao je Darko.

- Šta on radi ne znam. Ne verujem da bi ona sa mnom imala s*ks da bi nekome terala inat. Mi smo pred njen ulazak bili jako prisni, samo nismo imali s*ks. Ja više nemam ni snage da objašnjavam. Hladim se. Ja da nemam emcoije prema Maji, sto posto sam siguran da bi ona lupala glavom i pravila haos na imanju. Više nemam snage da se pravdam i ponavljam. Ako ona ne poštuje mene što bih ja poštovao druge stvari. Možeš da budeš ljubomorna, i ja sam bolesno ljubomoran - rekao je Asmin.

- Rekao si da ako ti Sudo napiše da si blam nacije da ćeš raskinuti, šta je to trebalo da znači? - pitao je Darko.

- Nisam tako rekao. Na mene ne mogu da utiču ni brat, ni majka, ni porodica. Ona je meni pravila ljubomorne scene i ja sam rekao da me se stidi tata, brat i sam sebe se stidim. Ja sam svestan našeg blama, ali ona se ponaša kao da nije svesna. Nije sve u lepoti, ona je prolazna. Mupkarac se zaljubi u lepotu žene, ali zavoli neke druge stvari. Nju da prvu ostavio jer me nije poštovala

Autor: A.Anđić