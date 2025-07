SEDI NA DVE STOLICE: Kačavenda traži opravdanje za bljuvotine koje je izrekla na račun Anđele, pa zauzela Gastozovu stranu!(VIDEO)

Ne zna gde udara!

U toku je emsija "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević podigao je Milenu Kačavendu da objasni svoje reči o Anđeli Đuričić.

- Gastoz je rekao da je u petici bila perfektna, pa u šestvi napravila sr*nje, a sad je ovde zacrtala da ide do kraja. Komentarisala sam ono što sam više puta rekla. Nije fleksibilna. Dao je rokove, ona je prešla period koji je on očekivao da će joj prići. Njihov problem u vezi je krenuo od Pavla. Ja nisam rekla da je ona bila sa njim. Rekla sam: "Nelogično je, ko ti daje kola, ko daje auto od 30 hiljada". Nešto je bilo. Možda je bio sponzor, kraj priče. Sama je rekla: "I da jesam, šta vas boli uvo" - pričala je Kačavenda.

- Šta znači to da nije imala dečka kao sve normalne devojke? - pitao je Milan.

- Očigledno je da ne zna da funkcioniše u odnosu. Evidentno je da nije imala duge veze. Pred izlazak sam davala intervjue, da njih dvoje nema šanse da izdrže ni sedam dana - rekla je Milena.

- Rekla si da ide i da se zapoli u vojsku kao komandir - rekao je Milan.

- Mene svi u kuću ubeđuju u suprotno. Niko ne zna sa kim sam ja i koliko dugo bila. To što Milena i Gastoz pričaju mene ne zanima. Niko moj privatan život neće znati. To što su se neki kvazi frajeri osilili, pa išli u emisije je druga stvar - ubacila se Anđela.

- On od nje očekuje da mu priđe. Ako ti je do nekoga stalo onda nema zadrške i tog stava. Ovaj stav je lažan, njoj je stalo. Tvoje ponašanje je u kontri sa tim. Kad si ljut, besan nije nelogično da nekome smeta. Na prvoj se upali i obrne priču. Ne može jedna kafa da reši sve. Njega boli ku*ac za Pavla. On očekuje spontanost koju ona nema. Ja sam njoj prišla sinoć. On sad neće da se miri sa njim. Sve je po protokolu, njemu to ide na živce. Emocije su obostrane. za deset dana ćemo da vidimo napolju. Ja budala nisam, imam 50 godina. Niko ne može da me navuče na drugačije mišljenje. Njemu smeta što mu se nameću Sofija i razni klinci i palci. Napraviše od njega priplodnog bika. Ona ga je podcenila u odnosu na to kakav je on muškarac. On je egoističan i sujetan. Naravno da mu prija, pa nije on balvan - rekla je Kačavenda.

Autor: A.Anđić