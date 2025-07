KRALJ MANIPULACIJE: Gastoz ponovo pomutio um Anđeli, prvo je izvređao, pa dao šansu za pomirenje: Bila bi princeza, ali mora da prođe vreme! (VIDEO)

Ne zna gde udara!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Rekao si da je Anđela toliko samoživa d apostaje ljudsko smeće, šta si time hteo da kažeš? - pitao je Darko.

- Toliko je samoživa i sebična da u tom trenutku ispada smeće, ne gleda ljude oko sebe. Ne gleda i ne misli na druge. Njoj je bitno da ona bude zadovoljena. Ma ko je šiša, šta će da mi uradi - rekao je Gastoz.

- Ti si neme šišao devet meseci - rekla je Anđela.

- Ja sam tebe prešišao. Ti možeš to da promeniš da ne mislim da si samoživa - rekao je Gastoz.

- Pitao si Anđelu da spavate zajedno, da li je to kupovina mira? - pitao je Darko.

- Malo smo se zezali. Mi bi završili u pritvoru u bilo ko gradu. Gde ja sa njom da putuje. Idemo svako svojoj kući. Čim uđe u fataliti, ja uđem u brutaliti. Nikad neću imati strpljenja za vas, kao što imam za Anđelu i da se izvinim vivšim devojkama što nisam imao strpljenja za vas kao za Anđelu. Ne znam odakle crpim tu energiju - rekao je Gastoz.

- Priznao si Anđeli da ti se nikad nije u potpunosti prepustila, šta ti je to falilo? - pitao je Darko.

- Grč, kamere, prostor, želja da izgura ovo bez ikakve posledice. Nemamo se*s, a ja legnem na nju. To je pakao, to je stegnuto. Milion žena su mi prošle kroz ruke, ja to nisam doživeo od nje. Prihvatao sam sve to u nadi da ćemo izaći odavde i da ću videti svoju Anđelu, da znam za šta sam se trudio - rekao je Gastoz.

- Da li je jedno tvoje prema Anđeli žaljenje? - pitao ej Darko.

- Ne znam. Ne znam koju drugu vrstu da joj poklonim. Ne mogu da je pitam da joj napravim lokne, jer će da me kokne - rekao je Gastoz.

- Kada si video bivše devojke, kakvo ti je mišljenje da li je Anđela bila pravi izbor za tebe? - pitao je Darko.

- Rekla mi je da se sa mnom oseća ponovo živom. Rekla mi je da želi kad izađemo odavde da ludujemo. Mora da ima bol u preponama. Nemoj da staješ. Ne staje ni vreme, ni planeta, pa ni mi ljudi. Ne bih ja sa njom to da me nema po tri ili četiri dana. Pokazao bih joj da je lep život i bez obaveza. Za*ebali bi se, putovali. Pokupio bih pakete kod Pavla, da ne mora ona. Želeo bih da se zeza, da upozna moje drugare, da odemo do studija. Da vidi sve ono što sam ja, a i ja ono što je ona. Znam da je ona devojka koja bi pila kafu u kafeteriji sa Snupijem, da se sunča po ceo dan, da je čeka ručak kod majke. Bila bi ti kod mene princeza, ali mora jedan period da prođe - rekao je Gastoz.

- Kako komentarišeš Anđelinu reakciju tokom tvojih uspomena i posle njih? - pitao je Darko.

- Ispala je šmeker, pitala me kako sam jer smo videli klipove sa majkom. Hteo sam da je zadavim pre emisije, suzdržao sam se svega. Mislim da sedam godina nisam video majku u pokretu. Vilica mi se ukočila, a evo i sad mi nije dobro - rekao je gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić