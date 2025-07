ENA ČOLIĆ DOTAKLA DNO! Priznala da će ostaviti Peju na miru kad bude spavala sa drugim momkom! (VIDEO)

Ne zna gde udara!

Ena Čolić došla je kod Jovane Tomić Matore i Dragane Stojančević kako bi otvorila dušu o Jovanu Pejiću Peji.

- Ja prolazim sad kroz kuću, a on meni ovako. Nije me iskulirao, mahnuo mi je. Meni to nije jadno - rekla je Ena.

- Meni je tako delovalo. A što nećeš da me zagrliš? - rekla je Dragana.

- Rekla sam da ne mogu da se otkačim jer ga volim. Prošao je kroz sobu i ja sam mu rekla: "Otkačiću se od tebe kad budem spavala sa nekim drugim", on mi je poslao poljubac, kao šmeker je - rekla je Ena.

Autor: A.Anđić