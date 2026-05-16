Mina GRCA U SUZAMA nakon kraha sa Viktorom, on presekao, neće da čuje za pomirenje: Niko me u životu nije ovoliko lagao! (VIDEO)

Emotivni brodolom!

U toku je emisija ,,Pitanja novinara”, novinar Darko Tanasijević postavio je pitanje Mini Vraški.

- Ja nikad nisam rekla da sam trudna. Dača me samo pitao zašto toliko povraćam, a to je od nervoze i stresa. Od 17. do 25 trebam da dobijem - rekla je Mina.

- Dokle ćeš nastaviti da se ponižavaš i da praviš truleks krpu od sebe? - pitao je Darko.

- To je trenutak nemoći. Žao mi je i onda na pogrešan način pokazujem da mi je krivo samo zato što mi je stalo - odgovorila je Mina.

- Kukala si nad sopstvenoj sudbini da si obična krpa koju svako šutne - nastavio je Darko.

- Samopouzdanje mi je nula. Nisam bila dugo u ovom prostoru, izgubila sam se skroz. Imam osećaj kada sednem sama sa sobom da sam sama - rekla je Mina.

- Da li misliš da možeš da vratiš Viktorovo poverenje? - pitao je Darko.

- Pustiću vreme. Ako je tolika ljubav i nekog voliš, u pravoj ljubavi postoji trenutak da se nešto popravi. Nisam želela njega da ga izgubim. Najviše mi je bilo krivo što sam se klela. Pokušaću da se sklonim i da se ohlade glave - rekla je Mina.

- Da li je istina za Anitu i Relju? - pitao je Darko.

- To oni najbolje znaju. Jeste, istina je - odgovorila je Mina.

- Isticala si da i Viktor nije bio idealan u vezi kakvog si ga predstavljala - glasila je konotacija.

- Oko Aneli, zamerala sam mu to, ali on je to radio ispred mene. On voli da se smeje, možda on nije to smatrao kao flert - rekla je Mina.

- U kakvim si lažima uhvatio Minu i kakva je to osoba s kojom si bio? - pitao je Darko Viktora.

- Ona je sedela i ćutala, ovde sam pred tobom pričao gluposti. Ona nije htela da se blamira nego je puštala mene da se ja ovde pred kamerama blamiram. Mina je mene ovde toliko lagala da ja to u životu nisam video i doživeo - objasnio je Viktor.

- Da li su tvoji bili u pravu kada su rekli da od tebe hoće da napravi Mensura? - pitao je Darko.

- Sestra verovatno nešto oseti, htela je da mi ukaže na to ali ja nju nisam poslušao - rekao je Viktor.

- Da li je ovo definitivno sa Minom? - pitao je Darko.

- Definitivno se neću vraćati u odnos - rekao je Viktor.

- Da li Mina i dalje laže? - pitao je Darko Anitu.

- Sad kad bih rekla mirno skroz drugačije bi se doživelo. Branila sam sebe. Mina je meni pokazala glavom na tu osobu i rekla mene ne zanima ovo više. Jeste bilo na početku njene veze. Viktor je trebalo tada da raskine sa Minom, a ne posle 4 meseca. Mini je jako teško.

Autor: Teodora Mladenović