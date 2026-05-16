Dočekali svojih 5 minuta: Ivan secirao psihologiju glavnih aktera, odabrani nisu ostavili ništa ispod tepiha (VIDEO)

Nema predaha!

Nakon turbulentne emisije ''Pitanja novinara'', ovonedeljni odabrani učesnici su se povukli u kuću Odabranih, spremni za spavanje, ali tamo nije bilo mesta za predah.

- Dača vas je hvatao na foru. Ja ne mogu da verujuem da te je Dača navatao na foru. Zamisli Dača...Danas Dača kaže Maji znam da si me nominovala i ona ustane.. navukao te je na foru - rekao je Ivan.

- Ja Kačavendu uvek nominujem - dodao je Asmin.

- Kako su saznali ko je nominovan?- pitao je Viktor.

- Ne znam. Znam da je Aneli rekla Aniti znam da si me nominovala, onda mi je Uroš rekao da zna da je nominovan sa Kačavendom i Aneli - rekao je Ivan.

- Ali Milena koja je povukla tužbe za Aneli - dodala je Sofija.

- Ma koga je ona ikada tužila - rekao je Ivan.

- Kako su se svi obradovali da je neka nova Sofijina afera. Kako tebe ženo boli k*rac za sve, kur*obolja. Ti se Terzi smeješ u facu. Šta sam ja sve ovde video dobro da Drakulu nisam video - rekao je Viktor.

- Njega može da izmanipuliše ko kako hoće - rekla je Sofija.

- Ti si njega najviše izmanipulisala. Niko ga kao ti nije us*ao - rekao je Viktor.

- Ja mislim da će sada kada sam pokrenula ovu temu da se malo pročačka. Šta je ona mislila da vređa mene i moju porodicu - rekla je Sofija.

- Psihologija je čudo. Kada si se ti njoj prvi put obratila, prva njena faca je bila sve, ustuknula se, nabacila kiseli osmeh i uradila kontrapsihologiju. Zna da ti nećeš da kažeš i onda ona dobija mu*a. Ona sigurno zna na šta ti misliš. Zato ona tebi govori pričaj p*čko. - rekao je Ivan.

Autor: Teodora Mladenović