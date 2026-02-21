Dočekala svojih pet minuta: Kačavenda izrešetala Anđela kao nikad do sad, gazi ga svim silama! (VIDEO)

Nema milosti!

Milena Kačavenda dobila je reč od voditelja Darka Tanasijevića kako bi prokomentarisala Anđela Rankovića.

- Za ovo za šta smo j*bali mamu Matoroj u sedmici, uradio je isto i sad bi da se izvuče, pa zato i plače na intervjuima. Posebno me iritira kad kaže: ''Kad si sve to mislila o meni, što si htela da se j*beš?''. Dođosmo do toga da je Anđelo indirektno priznao da je bio fejk sa Anitom, kraj priče. On govori o s*ksu napolju i pokušaju njenog ubistva, što bih ja njemu verovala? Anita i prizna nešto, a ovaj čovek neće ništa. Trebate da donesete oreol ovom dečku da priđem da mu se priklonim. Sve nas zove alkoholičarkama, a videla sam kako miksa pića dok sam bila trezna - rekla je Milena.

- Matora kakav je tvoj zaključak što se tiče ove priče? - upitao je Darko.

- Ja sam ta koja sam pričala istinu, a od mene su se svi ograđivali. Kada si svoj i pričaš istinu, nikad ti niko ništa ne može. Ja mogu sada da pričam da Anđelo hoće da rasturi vezu Luke i Anite, ali ja to ne radim već sam u sedmici . - rekla je Matora.

Autor: N.Panić