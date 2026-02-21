AKTUELNO

Zadruga

Dočekala svojih pet minuta: Kačavenda izrešetala Anđela kao nikad do sad, gazi ga svim silama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema milosti!

Milena Kačavenda dobila je reč od voditelja Darka Tanasijevića kako bi prokomentarisala Anđela Rankovića.

pročitajte još

Oni su samo par puta imali odnose: Luka se uživao da odbrani Anitu, šok detaljima krenuo da napada Anđela! (VIDEO)

- Za ovo za šta smo j*bali mamu Matoroj u sedmici, uradio je isto i sad bi da se izvuče, pa zato i plače na intervjuima. Posebno me iritira kad kaže: ''Kad si sve to mislila o meni, što si htela da se j*beš?''. Dođosmo do toga da je Anđelo indirektno priznao da je bio fejk sa Anitom, kraj priče. On govori o s*ksu napolju i pokušaju njenog ubistva, što bih ja njemu verovala? Anita i prizna nešto, a ovaj čovek neće ništa. Trebate da donesete oreol ovom dečku da priđem da mu se priklonim. Sve nas zove alkoholičarkama, a videla sam kako miksa pića dok sam bila trezna - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matora kakav je tvoj zaključak što se tiče ove priče? - upitao je Darko.

pročitajte još

Danas je trebalo da budete ZAGRLJENI, U MIRU! Mustafa bljuje vatru na sina i bivšu snaju, NE MOŽE DA VERUJE da su Aneli i Asmin toliko tvrdoglavi!

- Ja sam ta koja sam pričala istinu, a od mene su se svi ograđivali. Kada si svoj i pričaš istinu, nikad ti niko ništa ne može. Ja mogu sada da pričam da Anđelo hoće da rasturi vezu Luke i Anite, ali ja to ne radim već sam u sedmici . - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Kvaran, podmukao i jako dobar provokator: Anđela aktivirala vređalicu, pa surovo urnisala Ivana i i ponizila njegov odnos sa Jelenom! (VIDEO)

Farma

Babejićeva otkrila da poznaje Jeleninog dečka kao i odakle je, pa pojurila za kokoškom: Bolje joj je da ćuti, nije spremna (VIDEO)

Zadruga

Dočekala je na zicer: Kačavenda iskoristila svojih pet minuta da unakazi Jakšićku, gori sve! (VIDEO)

Zadruga

ŽESTOKO! Kačavenda dočekala svojih pet minuta, pa unakazila Aneli, nije krila svoju mržnju prema njoj (VIDEO)

Zadruga

KRAVO DEBELA! Dači prekipelo zbog Miljaninih provokacija, pa mu popustile kočnice! (VIDEO)

Zadruga

Anita će mu pomoći da ga upropasti! Ivan Marinković najavio TOTALNO UNIŠTENJE Anđela Rankovića: Pokazaću da je G*VNO OD ČOVEKA! (VIDEO)