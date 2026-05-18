Ako izađe klip, NAPRAVIĆU TI PAKAO OD ŽIVOTA! Aniti ubačen CRV SUMNJE, ne veruje Luki da nije pevao Anelinu pesmu! (VIDEO)

Novi haos u najavi.

Dača Virijević otkrio je Toši da mu je Teodora Delić rekla da je Luka Vujović pevao Aneli pesmu "Volim vatrene, što liče na mene, volim žene lavice", koja je inače Anelina pesma. Iako se Luka pravdao svojoj trudnoj devojci Aniti da to nije istina, ona je ipak bila skeptična.

- Neko mora biti ozbiljno bolestan da izmisli tako nešto - rekla je Anita.

- Ja sam pevao: "A oko mene hiljade kretena", uzimam to, završavam, čujem da peva to, i ja uzimam stvari i odlazim, to je sve, nikakvo nadovezivanje, ništa - rekao je Luka.

- Rekao je da si ti prvi počeo, da su se one nadovezale, pa zastale, a da si ti nastavio - navela je Anita.

- Eto koliko je bolestan, to ti jasno govori da laže. Ja vodim računa i pazim, ja da se nadovežem i da pevam njenu pesmu. Reč nisam rekao, nego došao kod tebe - pravdao se Luka.

- Ako dođe klip, imaćeš problem, napraviću ti pakao od života - rekla je Anita.

Autor: R.L.