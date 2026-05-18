VOLIM TE NAJVIŠE! Tetka Aneli potpuno spustila gard prema nećaku Neriju, STAVILA GA NA PIJEDESTAL! (VIDEO)

Potpuno su izgladili odnose.

Aneli Ahmić započela je svoju podelu budžeta, a prvi veliki budžet dala je svom sestriću Neriju Ružanjiju.

- Krenuću od porodice. Nerio pet hiljada, imamo odličan odnos trenutno, nadam se da će tako ostati. Kad si ti ušao mi smo bili u šoku, ja nisam ni znala da ću ući, ali jedva sam čekala da uđem da ti dam svoju podršku i da budem s tobom. Bilo mi je teško kad nismo pričali, osećala sam da ti nemaš nikoga ni ja da nemam nikoga, najteže su mi padale tvoje nominacije. Znaš da volim svoju sestru i brata najviše na svetu, i stojim iza njih, ali stojim i iza tebe, jer ja tebe volim. Najviše te volim ovde i generalno te volim, teško mi je bilo kad me nominuješ. Teško mi je kad vidim da ti je loše. Prvo tebe vidim kad otvorim oči, drago mi je što si živnuo. Najviše me bolela ta priča sa tobom, to me je najviše pogađalo i najviše izbacivalo iz takta. Naša vrata su ti uvek otvorena i moja majka i tvoja majka te vole, imaš od njih podršku, tu sam za tebe uvek kad god ti bude trebalo, ne moraš da brineš ni o čemu. Pošto nisi u dobrim odnosima sa majkom, ja sam tu - rekla je Aneli.

