Trudna Anita se pretvorila u ledenu kraljicu: Luka na sve načine pokušava da joj se opravda, ona ni da čuje! (VIDEO)

Ne može tako lako da je obrlati!

Luka Vujović obletao je oko Anite Stanojlović kako bi joj dokazao da nije imao lošu nameri, a ni želju da uđe u komunikaciju sa Aneli Ahmić.

- Ajde da raspravimo - rekao je Luka.

- Nema šta - dodala je Anita.

- Ako sam pevao pesmu nisam imao nameru, niti sam hteo da je provodiram ili da se komentariše. Ti i ja smo 24 sata zajedno. Ja nju ne gledam, ne vidim je. Ja ne znam odakle meni u glavi da pevam tu pesmu. Kunem ti se da se ne sećam da sam pevao, svega mi. Ti znaš da smo u rehabu 100 dana i da nikad ne bih provocirao nekog pored i pravio problem - nastavio je Vujović.

