Folirant si, Teodora ti se sviđa: Aneli pokušala da spusti loptu sa Filipom, pa iz petnih žila zaurlala na njega nakon nove šut-karte! (VIDEO)

Ovome se nije nadala!

Aneli Ahmić dala je Filipu Đukiću srednji budžet i otkrila da bi volela sa njim da ima prijateljski odnos, ali je onda došlo do njihove žestoke rasprave.

- Sad nam je odnos za srednji budžet, a do pre neki dan je bio za veliki. Grlili smo se, ljubili, cmakali. Ja mislim da si u nekim situacijama sa mnom ispao veliki folirant. Ti nemaš emocije prema meni, nego si me samo lagao. Ti si iz neke dosade i utehe rekao da si se zaljubio u mene, a nisi stvorio emociju. Ti nisi ispao fer kad si mene ovde napao, a ja sam rekla ono za Bebicu i Teodoru. Ja nisam adresa, nego Bebica. Ja se u tebe nisam zaljubila, ali sam osetila neku strast i emociu. I dalje si mi drag. Ja sebi više nikad ne bih dozvolila da se grlim sa tobom i da legnem u isti krevet sa tobom, ali bih volela da nastavimo istu komunikaciju i da se družimo - govorila je Aneli.

- Ja nemam 20 godina da ne razmišljam nego imam 38 - rekao je Filip.

- Zato mislim da si folirant jer osećanja ne mogu da se potisnu. Smatram da ti se Teodora i dalje sviđa i da to vešto kriješ - rekla je Aneli.

- Ti si pre neki dan rekao da se meni sviđa Stanija. Ne znam odakle tebi pravo da mi govoriš kome ću ja da se smejem? Imam pravo da se smejem kome hoću. Vi mene hvatate kad sam us*an pijan i govorite šta sam pričao, a sad nisam bio us*an, nego pripit. Ja ne znam što je meni Bebica adresa kad si ti spomenula tu situacija, a ne ja? ne gledam Teodoru, nisam ni video da me gleda, a kamara neka vide da li sam ja nju pratio - nastavio je Đukić.

- Folirant si, Filipe! Ti od početka, pa sve do Teodore foliraš - rekla je Aneli.

- Šta si onda radila sa mnom? - pitao je on.

- Pratila da li foliraš i donela svoj poslednji zaključak - govorila je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić