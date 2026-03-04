AKTUELNO

Zadruga

Htela njega na test, pa stavila sebe: Mina i Viktor zaratili, na korak do raskida! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovome se nije nadala!

Mina Vrbaški htela je da testira Viktora Gagića kako bi proverila da li je pijan, ali se on odmah uvredio i zapretio joj raskidom.

- Od čega si se napio ti? - upitala je Mina.

- Hoćeš da ti pokažem da nisam? - upitao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde ovom linijom šetaj da vidimo - rekla je Mina.

- Evo ti, a sad laku noć - rekao je Viktor.

- Ti saplićeš jezikom - rekla je Mina.

- Aj sad odlazim - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' moguće da si toliko bezobrazan? Idem da spavam - rekla je Mina.

- Dođem li sad pijan do tebe, završili smo - rekao je Viktor.

- Samo tražiš razlog da raskineš - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

