Htela njega na test, pa stavila sebe: Mina i Viktor zaratili, na korak do raskida! (VIDEO)

Ovome se nije nadala!
Mina Vrbaški htela je da testira Viktora Gagića kako bi proverila da li je pijan, ali se on odmah uvredio i zapretio joj raskidom.
- Od čega si se napio ti? - upitala je Mina.
- Hoćeš da ti pokažem da nisam? - upitao je Viktor.
- Ajde ovom linijom šetaj da vidimo - rekla je Mina.
- Evo ti, a sad laku noć - rekao je Viktor.
- Ti saplićeš jezikom - rekla je Mina.
- Aj sad odlazim - rekao je Viktor.
- Je l' moguće da si toliko bezobrazan? Idem da spavam - rekla je Mina.
- Dođem li sad pijan do tebe, završili smo - rekao je Viktor.
- Samo tražiš razlog da raskineš - rekla je Mina.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
