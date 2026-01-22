Raskrinkana do srži: Isplivala istina o poljupcu Aneli i Janjuša, ona saterana u ćošak! (VIDEO)

Nije se ovome nadala!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.
- Na žurki povodom Srpske nove godine, da li znaš da si dva puta poljubila u usta Janjuša? - glasilo je pitanje.
- U usta dva puta? - upitala je ona.
- Da - rekao je Milan.
- Moguće, verovatno smo se šalili. Ja s njim nemam više komunikaciju - rekla je Aneli.
- Ja sam se tu noć ljubio sa pet devojaka, ali smo se posle toga i u Pabu ljubio. Više se nećemo ljubiti - rekao je Janjuš.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić