Zadruga

Raskrinkana do srži: Isplivala istina o poljupcu Aneli i Janjuša, ona saterana u ćošak! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije se ovome nadala!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

Iskrena do koske! Maja sklopila kockice, smatra sebe jedinim krivcem za BLAM odnos sa Đukićem (VIDEO)

- Na žurki povodom Srpske nove godine, da li znaš da si dva puta poljubila u usta Janjuša? - glasilo je pitanje.

- U usta dva puta? - upitala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da - rekao je Milan.

- Moguće, verovatno smo se šalili. Ja s njim nemam više komunikaciju - rekla je Aneli.

Sprema mu haos?! Anita kipti od besa jer joj se Luka smeje u facu, on joj priznao sve: Ja ne mogu da... (VIDEO)

- Ja sam se tu noć ljubio sa pet devojaka, ali smo se posle toga i u Pabu ljubio. Više se nećemo ljubiti - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

