Još jedan hladan tuš za Enu Čolić: Peja joj dao do znanja da ne veruje u njenu ljubav, ona doživela nervni slom! (VIDEO)

Nije se ovome nadala!

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja ćaskali su, a ona mu je u jednom momentu izjavila ljubav, dok je on svojim odgovorom uspeo da je dovede do potpunog ludila. Da li Peja stvarno ne veruje u Enine emocije ili to govori da bi joj isterao inat, ostaje nam da saznamo.

- Volela sam te - rekla je Ena.

- Koga si bre ti volela? Šta znači voleti? - upitao je Peja.

- Beži - odgovorila je Ena i pobegla iz spavaće sobe.

Autor: N.P.