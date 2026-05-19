Jednom u Etno selu, drugi put u Beogradu na vodi! Janjuš do detalja otkrio gde je bio intiman sa Kačavendom, ona napokon POTVRDILA! (VIDEO)

Sad je sve jasno.
Sledeće pitanje Sofija Janićijeveć na današnje Igre istine postavila je Mileni Kačavendi.
- Kako komentarišeš Dačino mišljenje o tebi, o tvom učešću i sve ono što je rekao, kako se osećaš i nosiš sa tim što je rekao - pitala je Sofija.
- Nemam ja problem sa tim, drago mi je da sam čula njegovo mišljenje, nemam ja tu šta da dodam, iznenađena jesam ali nisam pala u nesvest. Ja ću pitati Janjuša, kaži dragim ukućanima žalio si se da si doživeo teroristički napad u izolaciji, hajde im objasni - pitala je Kačavenda.
- Žena je opsednuta sa mnom, rijalitijem, izolacijom, vi ste opsednuti sa mnom, žena me probudila žena od 51. godinu budi me pet puta, kaže hrčem, pijem lekove, taman zaspim, a nisam ti hrkao kad sam spavao u etno selu sa tobom, tad ti nisam hrkao, a sad ti hrčam, a jednom u Beogradu na vodi, jednom u etno selu - rekao je Janjuš.
- Naravno da lažeš - rekla je Aneli.
- Pitanje za Milenu, da li sam slagao da smo bili zajedno drugi put u Etno selu - pitao je Janjuš.
- Ja ovde nikad ništa ne lažem - povikala je Milena imitirajući Janjuša, a onda dodala:
- Ne znam da li je to etno selo, ako ti kažeš, onda je etno selo, ja ukucam navigaciju i dovezem se, samo sam ubola adresu i došla. Pitanje za Janjuša, je l' ti nekad lažeš kad se zakuneš u majku - pitala je Milena.
- Ne, ništa nisam lagao za tebe, ne nikad nisam lagao - rekao je Janjuš.
Autor: R.L.