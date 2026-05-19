Rekla sam ti da zauzmeš veliki krevet, mogu dolaziti kod tebe... Aneli i Filip se svađaju kao bračni par, on joj zamerio jer ga koristi kao oružje! (VIDEO)

Očigledno postoje ljubavne varnice među njima.

Naredno pitanje na današnjoj Igri istine postavio je Dača Virijević Aneli Ahmić.

- Zašto se Filip naljutio na tebe kad si uzela Sofiju za omiljenu - pitao je Dača.

- Ne znam, nije se zbog toga odluti. Nije hteo rečenicu da progovori sa mnom. Nije hteo da komunicira, počeo da p*zdi kad sam ga poslala u Odabrane. Ne znam što se naljutio, neću ga moliti da priča sa mnom, ne mora da komunicira. Opsovao me nešto teraj se - rekla je Aneli.

- Rekao sam zaj*bi, toliko se pravi glupa, da na zna šta radi, evo i sad se smeje, kao drag sam joj a podj*bava - rekao je Filip.

- Evo pitam te objasni zašto si ljut, zašto ne pričaš sa mnom i do kad planiraš da ne pričaš sa mnom - pitala je Aneli.

- Na podeli budžeta je rekla da sam prevarant u odnosu sa njom, kao da radim nešto zbog rijalitija, ja da sam nešto hteo s tobom zbog rijalitija ne bih završio sa Todićkom i Dušicom. Onda me za potrčke spaja sa Majom, Draganom, nema veze sa životom, praviš neprijatne situacije. Lepo sam ti rekao, ne koristi mene kao oružje da nekog potpali, ubode, podbode, ja to mrzim, ne radim to, pogovoto za osobe koje su mi drage, rekao sam joj da me ne ubacuje u neprijante situacije i priče - naveo je Đukić.

- Dole ti je bolje, ja mogu dolaziti kod tebe, rekla sam ti da zauzmeš veliki krevet - rekla je Aneli.

- Zna da ne volim Odabrane, e mene to nervira, sve zna a radi suprotno - rekao je Filip.

