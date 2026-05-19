Pozdravi sinove i seti se... Janjuš ne prestaje da iznosi detalje afere sa Kačavendom, ona zapenila istog momenta: Ćerka ti ima 14 godina! (VIDEO)

Trese se Bela kuća!
Naredno pitanje postavila je Stanije Dobrojević.
- Terza, kako ti sad sa svojim osećanjima nakon raskida? - pitala je Stanija.
- Imao sam do pre neki dan neki bes, dođe mi da je izvređam. U ljubavnom smislu je ne gledam i nekako me prolazi. Kačavenda, rekla si da ćeš da pričaš kakav je tvoj i Janjušev odnos bio napolju i kakve su poruke bile? Da li su poruke bile u ljubavnom smislu? - pitao je Terza.
- Ja nisam žena na poziv, valjda je to svima jasno. On nije džabe bacao peckalice - rekla je Milena.
- Svaku poruku zna moja devojka jer joj je svaku skrinšotovala. Ja se sa svakom dopisujem na isti način. Dopisivali smo se uveče sutra si došla - rekao je Janjuš.
- Okej! Ja prvi put nisam odreagovala. Pozdravi ćerku i reci kako si šmrkao - rekla je Milena.
- M*š dr*ljo! Pozdravi sinove i seti se kako sam te g*zio u etno selu - vikao je Janjuš.
- Nek gledaju moja deca, ali neka gleda i tvoja ćerka da joj je tata na kamagri i da šmrče. Kockaru koji lažeš da si prestao ćerki se obrati. Moja deca gledaju, ali gleda i tvoja ćerka. Imaš žensko dete! Majmunčino ćerka ti ima 14 godina - rekla je Milena.
