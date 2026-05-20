Haos u najavi: Anita treba da sazna pol deteta, a spremna je da odjavi Luku! Zbog ovoga joj je prekipelo (VIDEO)

Drama!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Oni su ugostili Anitu Stanojlović i Staniju Dobrojević.

- Oni od danas za mene ne postoje u rijalitiju. Za mene Anita i Luka ne postoje u rijalitiju i za mene su niko i ništa jer sam ušla da rešim sa bivšem, a ovo me ne zanima - govorila je Stanija.

- Kad je Stanija ušla rekla je da smo Luka i ja test za Aneli. Ona je meni rekla da sam ja specifična trudnica. Mene Aneli ne vređa otkako sam trudna, a ona me vređa, tako da je ona pala na testu. Mina i ja se nismo udružile, nego smo spustile loptu, a ne da nas je Stanija udružila - dodala je Anita.

Anita je otkrila da li Luki Vujoviću zamera jer je pevao pesmu "Volim lavice".

- Rekla sam ako je pevao prvi, a neko drugi se nadovezao na to nemam problem. On je kriv ako je započeo. Ako je pevao on, pa Aneli, a onda opet on imaćemo problem i sa njim neću da pričam dva meseca. On ako je prvi i zaustavio se kad je nastavila sa tim nemam problem. Ja neću da pričam sa njim dok ne pokaže da je promenio ponašanje i rijaliti. Nama za dva dana stiže pol deteta i videćemo - pričala je Anita.

Autor: A. Nikolić