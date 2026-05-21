Rat se nastavlja! Luka pokušava na sve načine da ukanali Daču, Anđelo žestoko opleo po Aniti: Ona mu daje zeleno svetlo (VIDEO)

Do usijanja!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđela Rankovića.

- Kako to trudna verenica daje zeleno svetlo skočku da ide kod Aneli u hotel i da maltretira Daču - glasilo je pitanje.

- Oboje su spremni i nemarni su, žele konflikte i svađe - rekao je Anđelo.

- Dača njemu govori sa vrata dođi ako smeš jer zna da Luka ne sme da dođe - rekla je Aneli.

- Pun mi te k*rac sp*rmo jedna - rekao je Luka.

- Videli smo juče koliko mu veruje kada je potegnuta ona priča. Nijedan konflikt nisu sami stopirali jer oni to potencirtaju. Ona isto odobrava sve to čim mu daje zeleno svetlo. Anita sve to radi i potencira. Čuo sam kad mu je rekla slobodno ljubavi idi. On je mogao da dođe da sedne u rehab i da sedne na pod pa da tvoja trudna Anita ne spava - rekao je Anđelo.

Autor: Teodora Mladenović