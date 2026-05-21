Devojka ti je trudna, a ti razmišljaš o pitanjima: Anđelo vratio Luku i Anitu na fabrička podešavanja! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- I da su Milica i Anđelo slali slike jedno drugom, ko si ti da mu to zameraš kada se tvoja majka trudna dovatila sa N.N i udala za Baju - glasilo je pitanje.

- Ja sam saznao u 18 godina, tada su ih psiholozi posavetovali da nam kažu da nam sestra nije biološka. Moj otac je prihvatio moju majku i svaka mu čast na tome. Anđelo je bio drug sa Terzom. - rekao je Luka.

- Ja im ne napadam ni mame ni porodice. Vi pričate o svojim porodicama i tuđim. Oni traže razlog samo da bi bili u temama. Kakve ja imam veze sad sa ovom temom. Sam si pričao o tome. Ovo ste vi, hoćete teme, hoćete rijaliti - rekao je Anđelo.

- Je l' sam ja tražio ovo pitanje? Otkud ovo pitanje? - pitao je Luka.

- Trudna ti je devojka, a ti razmišljaš o pitanjima - rekao je Anđelo.

- Što njegova mama ne šalje poruke, što se ne oglašava - dobacila je Anita.

- Da li si ljubomorna na Staniju zbog Tamare - glasilo je pitanje.

- Stanija je ljubomorna na mene zbog Tamare. Molila je da je ne ostavi na cedilu. Ja imam Tamaru pored sebe - rekla je Anita.

- Ja sam bila ime i prezime inakon Farme 4, tad nisam imala Tašu u životu. Ona nikada nije bila moj PR nego drugarica koja me je zastupala dok sam bila u rijalitiju i za to je dobijala određenu cifru - rekla je Stanija.

Autor: Teodora Mladenović