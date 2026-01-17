VRATIO JE NA FABRIČKA PODEŠAVANJA! Bora očitao Jovani lekciju zbog visokog mišljenja o sebi, zamerio joj jer vređa učesnike! (VIDEO)

Šok!

Učesnici Elite danas imanuju najvećeg egoistu.

- Mića misli za sebe da je najbolji, ali ima pokriće, ostvaren je, ima svoju porodicu. Majka je najveći egoista, ali ona svojim izgledom pokazuje da svaka devojka treba da drži do sebe. Na trećem mestu je Anđelo - kazao je Terza.

- Ivan je najveći egoista ovde, bez premca. Na drugom mestu je Maja, a na trećem je Jovana - kazao je Bora.

- Što si mene naveo, a ne Anđela? - upitala je Jovana.

- Dečko se nikada ne hvali svojim diplomama i zvanje, dok ti to radiš svakodnevno i vređaš one koji nisu završili neke visoke škole - rekao je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.