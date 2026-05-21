Ponovo pokazali koliko nemaju stida i da im ništa nije sveto! Luka i Anita udaraju na Daču najniže, lete stvari po jezeru (VIDEO)

Agonija se nastavlja!

Nakon što je Anita pocepala Dačine transparente, on ih je ponovo napisao i zalepio na vrata hotela, a potom su Anita i Luka doživeli pomračenje i uputili se direktno ka hotelu.

Dača je, zbog sukoba sa njima, odlučio da sakupi kamenje i napravi barikadu kako oni ne bi mogli da uđu u hotel.

- Zašto tebe provocira Filip i Aneli? - rekao je Dača Luki.

- Pošto provociraš nema spavanja - rekao je Luka.

- Stanija do pobede. Httela si da uzmeš od moje sestrice ćebence da se pokriješ sa njim. Jedu mi hranu, ja neću ovo da trpim. Ostavite mi ćebe od moje sestre bebe. Vi ste roditelji monstrumi. Filip i Aneli do pobede. Vrati mi ćebe od moje sestre, to je beba - rekao je Dača.

- Ti provociraš nju, ona ima bebu u stomaku - rekao je Luka.

- Trljao je k*rac o ćebe moje sestre bebe. Ima da vvas komentarišem svaki dan. Koristiš trudnoću da se opereš - rekao je Dača.

Autor: Teodora Mladenović