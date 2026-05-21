Luka i dalje lud za Aneli? Ne može da joj odoli, Ahmićeva provalila da hoće da je ogadi Filipu! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Ivana Marinkovića.

- Kako te nije sramota da napadaš Staniju zbog čaše viskija? Toliko duboko si zaronio Staniji u zadnjicu, zato je Bebica jedino muško - glasilo je pitanje.

- Boginja kaže da sam nju napao. Koliko samopouzdanja sad Bebica ima, a vidi da Teodora i dalje gleda Filipa, a oni kao da se ništa nije desilo. Ne pada mi na pamet da radim ono što oni rade godinama, a to je da biram stranu pred kraj poguram pitanjima da bih zauzeo bolju poziciju - govorio je Ivan.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Zašto ne priznaš da ti je Aneli rana koju nisi preboleo? Nem,a zagrljaja kao kod lavice. Kako pevušiš srce naše, nismo znali da ti je to omiljena pesma - glasilo je pitanje.

- Ja sam preboleo kad je iznela stvari o meni i kad se desilo šta se desilo. U svakom odnosu sam dao maksimum, sad dajem maksimum sa Anitom. Sa svakom sledećom se preboli - govorio je Luka.

- Kaže da je preboleo kad sam iznela, a tad je bio sa Anitom u vezi. Šta sam ja to iznela, a da on nije najgore stvari izneo o meni? Sinoć me je izvređao i hteo da me ogadi kod Filipa. Neka gledaoci tumače zašto on to govori - rekla je Aneli.

- Ja na ovo moram da odgovorim - dodao je Luka.

- Kakav si ti konj, pa ona je ovo izazvala u tebi - urlao je Janjuš.

- Ja sam od tebe mnogo pametniji. Ona je govorila dok sam sa Anitom da imam viseća j*ja, govorila za drogu, moju ženu. Ona je prva iznosila i ne verujem da bi Janjuš nju uvredio da nije ona njega, kao ni ja, a ne verujem ni da bi Asmin došao na Pink da ona nije pričala bljuvotine o njemu - govorio je Luka.

Autor: A. Nikolić