Primer kako ego može da uništi čoveka: Kačavendin bivši drugar razvezao jezik i urnisao je žestokim prozivkama!

Milena Kačavenda ostavila je javnost u šoku svojim učešćem u ''Eliti 9'' obzirom da su mnoge stvari o njenoj prošlosti otkrivene, a što je vešto pokušavala da sakrije dve godine unazad

Ipak, čini se da su u najvećem šoku oni koji su s njom bili bliski i da tvrde da su tek sad uvideli njeno pravo lice dok je kako Kačavendini bivši cimeri kažu, dve godine uspešno nosila masku.

Obzirom da je Milena Kačavenda prošle godine bila u jako dobrim odnosima sa Đoletom Vip Kraljem i da joj je on često gledao u šolju, nas je zanimao njegov komentar na njen ovogodišnji sunovrat.

- Milena Kačavenda ove godine deluje kao primer kako ego može čoveka da uništi pred kamerama. Ušla je sa stavom da je glavna figura i da svi moraju da ćute dok ona deli lekcije, a ispalo je da je uspela da se posvađa skoro sa svakim ko joj je prišao. Najveći problem je što više ne deluje kao opasna i mudra, nego kao osoba koja stalno traži konflikt da bi ostala u centru pažnje. Kad neko svakoga drugog naziva izdajnikom, ološem ili neprijateljem, publika posle nekog vremena prestane da veruje toj osobi - otkriva Đole, pa dodaje:

- Ranije je imala podršku jer je delovala lojalno i zaštitnički, a sada mnogi imaju utisak da prijateljstva koristi dok joj odgovaraju, pa ih odbacuje čim joj neko povredi ego. Zato je i došlo do tog raspada odnosa oko nje. I realno, u rijalitiju nije najgore kad te se ljudi plaše - najgore je kad počnu da te gledaju sa podsmehom. A čini se da je ove godine upravo tu stigla. Tako da je Milena ove godine definitivno -10 - bio je jasan Kačavendin bivši cimer.

Kako će Kačavenda reagovati kad za ovo sazna, ostaje da pratimo.

Autor: N.P.