OVIM POTEZOM POKUŠALA DA ISPROVOCIRA STANIJU?! Maja pušta u nebo svoje rođendanske balone, Asmin joj suflira: Zamisli želju! (VIDEO)

Hit scena!
Dok su intervjui sa Darkom Tanasijevićem u toku, Maja Marinković i Asmin Durdžić pozabavili su se sa Majinim rođendanskim balonima.
- Od čega je ovo majku mu? - pitao je Terza.
- Hvala ti - rekao je Asmin.
- Poželi sebi sreću i puštaj - rekao je Asmin Maji.
- Kako da puštam? - pitala je Maja.
- Držiš u rukama i puštaš. Nešto poželiš i pustiš - rekao je Asmin.
- Ajmo na jezero - rekla je Maja.
- Ovo neće da leti - nastavila je Maja.
- Zmači ono što si zamislila neće da ti se ispuni. Ova žena je stvarno baksuzna - rekao je Asmin.
- Ako mi ne odleti šta da radim? - pitala je Maja.
- Moli Boga da odleti - rekao je Asmin.
Autor: Teodora Mladenović