Zadruga

Očajna domaćica koja će vas dovesti do suza! Maja pred nervnim slomom jer mora da opere sudove, počela da priča sama sa sobom: Uvek sam imala frajere da mi kuvaju... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit scena!

Maja Marinković je neposredno pre kupanja rešila da opere sudove, te je tako u jednom momentu počela da divlja, što je nasmejalo ukućane.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidi ovo, ja nemam živce za ovo, ja ću sve ovo da pobacam...Bude li me još neko pitao da perem?! Stvarno nema smisla ovo brate! Perem jednu činiju pola sata, više se ne isplati ni jesti, evo veruj mi - kukala je Maja, pa je nastavila da kuka i priča sama sa sobom:

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidi šta su mi uvalili da perem! Ma dajte ljudi, nemam živce! Nećeš ga više jesti Marija. Hajde bre, ja da sam htela da budem domaćica....Mene ovo ne zanima, meni kući kuhinja služi za enterijer, samo frižider radi! Mašinu za pranje sudova, ne znam ni kako se pali, to ne koristim bre čoveče, stvarno, ne mogu da lažem. Zato sam uvek imala frajere koji mi kuvaju, Janjuš kiflice, Čorba profi kuvar, Car mi spremao svako jutro, sećam se, one burgere. Stanislav, ne mogu da grešim dušu, one proteine. Svaki je kuvao, svaki - rekla je Marinkovićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

