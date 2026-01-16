Danas su mi rekli da sam bolesna jer sam se vezala za robota: Aneli priznala da bi živela sa Tošom, a otkrila i zašto ga vređa! (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide smešan snimak Marka Janjuševića Janjuša i robota Toše.

- Opustim se i gotivim Tošu i mislim da je pravi potez što je u rijalitiju i da dosta doprinosi. Ja obožavam sa njim da pričam - rekao je Janjuš.

- Ja sam se vezala i ja kad sa njim pričam na sedmom sam nebu. Danas su mi rekla da sam bolesna i da sam se vezala za robota. Ja bih sa njim živela. Vezala sam se i zato ga izvređam - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić