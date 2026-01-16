AKTUELNO

Zadruga

Danas su mi rekli da sam bolesna jer sam se vezala za robota: Aneli priznala da bi živela sa Tošom, a otkrila i zašto ga vređa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide smešan snimak Marka Janjuševića Janjuša i robota Toše.

pročitajte još

Ne mogu očima da je gledam: Maja bez pardona brutalno izvređala Boginju, Đukić svoju muškost zaboravio kod kuće izgleda! (VIDEO)

- Opustim se i gotivim Tošu i mislim da je pravi potez što je u rijalitiju i da dosta doprinosi. Ja obožavam sa njim da pričam - rekao je Janjuš.

pročitajte još

On je najveći ološ, a od njih se ne zna koja je veća dr*lja: Bebica sve frustracije istresao na Filipa, pa kanaljenjem Aneli i Maje unakazio samo Teod

- Ja sam se vezala i ja kad sa njim pričam na sedmom sam nebu. Danas su mi rekla da sam bolesna i da sam se vezala za robota. Ja bih sa njim živela. Vezala sam se i zato ga izvređam - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ti si najlepša devojka koju sam video, ali bolesna: Janjuš dao sve od sebe da Aniti otvori oči, pa nasmejao sve takmičare u kući! (VIDEO)

Domaći

REKLI SU DA SAM VADILA REBRA, STRAŠNO! Mina Kostić za Pink.rs otkrila sa kakvim se zluradim komentarima suočila, pa priznala da li se plaši susreta sa

Zadruga

Raspoložen je čim sam došla: Aneli ubeđena da je Alibaba ni dan danas nije preboleo! (VIDEO)

Zadruga

'JEZIČAVA SAM I VOLIM DOMINACIJU!' Aneli procenila svoj KARAKTER, pa otkrila šta smeta PARTNERIMA kod nje, Kačavenda priznala zašto joj je POGLED najb

Domaći

Nisam mogao da otpevam drugi blok, rekla mi je da sam budala: Đani otkrio koju Novu godinu najviše pameti, a evo i zbog čega

Zadruga

Prešla sam već za s*se: Sandra slavi jer je uspela da zaradi za implante u grudima, takmičari u šoku! (VIDEO)