KAD SE BUDE PORODILA NJEGA ČEKA PAKAO! Anđelo žestoko osuo po Anitinoj i Lukinoj vezi, pa najavio haos: Nemoćan je, čeka ga sto puta gore! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević u novi deo imanja ugostio je Anđela Rankovića koji je progovorio o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Stanija je vrlo prepoznala kada si je odbranio u petak što je prokomentarisala sa Dačom i da si ti jedina osoba koja ju je odbranila za crnim stolom. Šta ti tu govori? - glasilo je pitanje.

- Drago mi je zbog toga. Ušla je ovde, vodi bitke i vodiće ih do kraja. Osetio sam potrebu da dokažem ljudima kolikoi njih dvoje nemaju osećaja kada su oni u pitanju. Nerealno je da pričaš takve stvari i da niko o tome ne razmišlja. Zahvalila mi se, rekla je evo bambi za tebe. Mnogo nam je opuštenije i drugačije. - odgovorio je Anđelo.

- Proteklih dana je bilo turbulentno, ulazio si u sukob sa Lukom i Anitom - nastavio je Darko.

- Kako se bliži kraj, pratim šta pričaju. Anita je rekla da će sa svima da uđe u raspravu. Ne ide joj po loju kao u sedmici, ne ide joj onako kako je zamišljala. Dobija pitanja koja je sama napravila. Dodatno joj to izaziva revolt kada vidi da su drugi ljudi istaknutiji po boljim stvarima. Jednom je bila pozitivna anketa, bio sam prvi ja, Anita druga i Filip treća. Ona je rekla eto tako će biti i na kraju, a sada joj sve to smeta. Budi se u njima pakosan takničarski duh - rekao je Anđelo.

- Kako komentarišeš Lukine suze, šta njega to sustiže? - pitao je Luka.

- Bebica je rekao da ima veze sa onim pitanjem Aneli i Filipa. Bebica ima lepo rezonovanje nekih stvari. Shvatio je da je nemoćan, da ne zna kako da ishendluje. Trpeće i ćutaće sve dok je ona trudna. Videli smo da oni ne funkcionišu zajedno. Ona voli samo sebe, gleda samo sebe, ima takvu narav da mora da bude sve po njenom, ne zanima je ni šta joj majka govori. Zato su bile one suze jer je nemoćan. Ona za svakog misli da se okreće protiv nje, to je mislila i za mene u sedmici. On će trpeti sve to dok se ona ne porodi. Biće ozbiljan cirkus. Čeka ga ovo pa puta sto. Onog trenutka kada se bude porodila, njega čeka pakao. Nega ka, to mu je za sve. Biće sto puta gore jer on sve ovo vreme drži u sebi. Ona će mu pratiti svaki njegov korak. Neće moći da ide on ka kraju sveta, ili će morati svaki sekund da joj ispriča - objasnio je Anđelo.

- Kako komentarišeš sve ovo što se dešava između Aneli i Filipa? - nastavio je Darko.

- Mene je Filip izenenadio, jasno mi je da mu se sviđa. Mislim da je on zagriženiji i da se ona njemu više sviđa. Nedostaje mi Rešićka, veliki pozdrav za nju. Šta će biti, Filip će držati da ne uđu u vezu, a koliko će to uspeti to već ne znam - rekao je Anđelo.

Autor: Teodora Mladenović