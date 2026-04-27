Ne štedi reči! Milosava oplela po vezi Maje i Asmina, pa progovorila o Sofiji i Danetu: Namesti facu i tako drži CEO DAN (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Kako je pušten prilog o tome da je Sandra Todić radila test na trudnoću, koji je pokazao negativan rezultat, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Milosavom Pravilović.

- Kako smo došli do toga da si glavna smetnja u vezi Asmina i Maje - pitao je Darko.

- On je pet puta ponovio i da je pričao istinu. Maja je njemu zabranila komunikaciju sa mnom. Nijednu reč, niti sam unela informaciju, čak nisam ni smela da kažem da li je neko pozdravio, plašila sam se da kažem. Ja Maji doručak donesem i nijednu lošu reč nisam rekla njoj, ni ona meni. Odjednom je počela da mi priča loše, ali znaš šta, ne dam ja na sebe. Ona je došla i izvinila se, pa mu je posle toga zabranila. Nema potrebe da se mi družimo, bili smo odlični, ali da me neko tera da budem protiv njega, zašto?! Ništa mi čovek nije uradio. Ja sam joj rekla da ne mogu da je razumem jer joj čovek sve ispunjava, a opet je ljubomorna, pa mu je opet zabranila. Asmin mi je dodao stvari da odnesem Maji neke stvari, znači opet je dobio dozvolu - rekla je Milosava.

- Kakav je njihov odnos - pitao je Darko.

- Njihov?! Katastrofa. Ako već ima ljubavi i ako se vole, ne radi se to tako. Ja sam njemu u oči rekla da ne mogu da ga prepoznam, nije on taj Asmin kog ja znam...Da se on tako ponaša koji je držao do sebe, samo lanac mu fali da ga sveže i da ga voda po dvorištu. Kada to bude video, sramotiće se sebe. On je Maji igračka, njega Maja ne voli - rekla je Milosava.

- Kakav si utisak stekla o Staniji Dobrojević?! Upoznala si je ovde, lepo te je dočekala - pitao je Darko.

- Da, prvo mi je rekla da sam ljubavnica, da sam prva, ja sam joj rekla da je ona prva, to smo kroz šalu. Po meni, Stanija voli Asmina, ona je došla da ga vrati nazad i bori se i dalje. Ja to osećam. Ja sam žena sa iskustvom i tačno mogu da procenim. Ne može meni da izleti to za svadbu i hotel, primetila sam...Najbolje da sam donela oglav za konje, da on ne gleda, jer on ide za njom, a ona se smeška. Ona njega zaj*bava - rekla je Pravilovićka.

- Kako komentarišeš Sofiju i čitavu priču koja je prati - pitao je Darko.

- Katastrofa! Ljuta sam samo zbog onoga što je napala moju ćerku. Prošle godine kada sam došla na mesec dana, ja sam joj rekla da je zmija sa dve glave, dvoglava zmija. Uvek neka sumnja u meni je bila, nema veze sa Tetovom, Makedonijom...Ona namesti facu na ogledalu i tako drži ceo dan, to joj je oružije. Da muškarac pere gaće ženi, ja sam šokirana. Ona je sada javno rekla: "pa šta pare?", pa šta ovo, pa šta ono?! Ne bih imala ništa protiv da je rekla da ima čoveka koji je finansira, meni je samo krivo što naziva žene kur*ama i ostale devojke, a ona je cveće?! Ona uzima novac, piše na papir i šta god da napiše, to joj se kupi?! - rekla je Milosava.

Autor: Nikola Žugić