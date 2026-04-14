Aneli šalje po Filipu Caru tajne pozdrave, Uroš odradio kompletnu analizu ljubavnog odnosa Maje i Asmina: On i Car će biti najbolji prijatelji (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Ivan Marinković postavio je pitanje u igri istine Nenadu Macanoviću Bebici.

- Da li misliš, s obzoirom da se Teodora danas preselila, da je ovo definitivan kraj. Kako se ti sada osećaš - glasilo je pitanje.

- ja sam vrlo jasan što se toga tiče, ona i ja se nećemo pomiriti. JA bih nju unakazio tim pomirenjem. Imaćemo ovakav odnos kakav imamo odnosno nemamo - rekao je Bebica. Ja ću da pitam Aneli. Jel se osećaš sad kao patuljak - rekao je Bebica.

- To je bilo njegovo mišljenje da će ona drugačije postupiti, napisao je da se ne svađa sa ljudinama i nije mogla da se suzdrži. Ne može da me gleda očima. Ona je pokazala da je prema meni zla. Osećam se kao patuljak. Zabvoravila sam Filipu da kaže onoj mojoj osobi da je volim najviše na svetu - rekla je Aneli.

- Pozdrav za Filipa Cara - dobacila je Stanija.

- Pitanje za Uroša. Šta misliš u nastavku, šta bi moglo da se desi u Asminovoj i Majinoj vezi - glasilo je Anelino pitanje.

- Ovo je njihova maska. Videli smo par Asminovih kikseva nasilja. Njihova veza mi nema perspektivu. Ućiće pod ruku Asmin i Filip Car i biće najbolji prijatelji. Njih dvoje neće ući u sledeću sezonu zajedno. Ta veza se zasniva samo na s*ksu. Tek će biti haosa. Asmin nije Janjuš - rekao je Uroš.

Autor: Teodora Mladenović