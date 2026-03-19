VEOMA BRZO ĆE UĆI U VEZU: Dača uveren da Maja priprema teren za ozvaničenje odnosa sa Asminom, te da ga namenski ODVAJA od svih prijatelja: NEĆE ON BITI NJENA PUDLICA... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Dača Virijević otkrio je u Rajskom vrtu Drvetu mudrosti šta misli o dešavanjima koja drmaju Belu kuću.

- Kakvo mišljenje imaš mišljenje o svađi Aneli i Maje? - upitalo je Drvo.

- Ono što je rekla da je dete jadno je sramo, to je užas. Dete ne može da bude jadno, to da se zna. Maja je kivna na Aneli jer ona ima podršku sve veću među učesnicima, a pored toga žena verovatno ima i dosta glasača. Što se tiče Maje, ona je ljubomornija na Aneli, nego Aneli na nju - kazao je Dača.

- A kako ti deluje odnos Maje i Asmina? - upitalo je Drvo.

- Veoma brzo će ući u odnos. Ona mu je umalo dala da uđe nakon žurke u njen krevet i da zajedno spavaju. Ona devojka ne zna šta priča više, te joj je Stanija bila prijateljica, te nije. Jedino strahuje od toga da Stanija ne uđe u rijaliti. Ona ga je odvojila od Terze i mene, koji smo mu iskreno govorili da od njega pravi pudlicu, da ga ponižava. Međutim , ako ga bude zavela, Asmin će biti taj koji odlučuje kako će biti od tog trenutka, on će nju dresirati - kazao je Dača.

- Dačo, da li imaš neku tajnu da mi kažeš? - upitalo je Drvo.

- Teodora i Filip su dobili vino od njihove podrške, a meni je Teodora rekla da mu odnesem vino, ali da on meni sipa čašu vina jer sam njen prijatelj, ali da ne deli sa neprijateljima, a on me je pitao zašto sa neprijateljima da ne dam?! On je nakon toga svima dao vino, a meni nije, a kada sam ja to rekao Teodori, on je išao svuda po kući, kako bi našao za mene čašicu vina, pa je od Sandre Todić uzeo i dao joj dve hiljade dinara za to. On je time pokazao, da bi iz poštovanja prema Teodori išao po cvaku cenu po Beloj kući da pronađe vino. Uvredio se jer nije ispunio ono što je rekla Teodora. Moram i da kažem da je Sofija napisala na papiriću tokom radio-emisije pljuvačinu o Maji, znam da je to bila ona, jer sam rekao da su te prozivke anonimne, pa se niko nije potpisivao - kazao je Dača.

- Dačo, uvažio sam ti ove tajne - kazalo je Drlo.

Autor: S.Z.