Nikad neću spustiti loptu s Ahmićima, oni su krivi za sve: Aneli misli da neće izgladiti odnose sa Asminom, on priznao: Njoj treba... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima prvi video snimak na kom su imali priliku da vide kako Asmin Durdžić govori da zna da Aneli Ahmić njega i dalje voli i da ima i on neku empatiju prema njoj.

- Nije prvi put da on to meni govori, više puta je on to ovde istakao i rekao. Meni je drago da on zna da sam ja dobar čovek, ali smatram da bi trebao da ako misli to, da treba da se ponaša dobro prema meni - rekla je Aneli.

- Misliš li da postoji šansa da izgladite odnos tokom učešća - pitala je voditeljka.

- Smatram da ne postoji, okolnosti su takve. Mi smo roditelji, drugačija je malo situacija, ali od početka su se stvari menjale i pokušavali smo na sve načine i nije došlo do toga. Još ovoliko nam je ostalo, svašta može da se desi do kraja. Volela bih da bude to tako, da on ne vređa mene, ja njega, on moju porodicu... Ja mogu sa njim ovako do kraja da funkcionišem, da budem okej sa njim, da se ne svađam sa njim, ali mislim da to ljudi ovde neće dozvoliti... Da, mislim da je on ovde jako labilan, videli smo da je promenio sto stavova, trebao bi poraditi na sebi i šta su mu prioriteti u životu, da l' dete, da l' rijaliti ili druge žene. Što se tiče emotivne strane, izjasnili smo se da tu nema ništa, ne dajem mu povoda da bi bila sa njim, niti on meni. Spremna sam na svaki trenutak da se to preokrene - rekla je Aneli.

- U suštini sam rekao da nije loš čovek, nije ona loš čovek stvarno, samo je nju progutao rijaliti i javni svet, pa i njena porodica, sestra i mama. Zato sam i rekao Luki da ako hoće da ima ženu, da je odvoji od porodice, samo tako možeš da budeš sa njom. Ona treba da shvati da ovo što smo mi uradili je istina, s tim treba da živi. Ona treba da shvati da njoj Nora mora da bude bitnija od ovih ljudi, na mene moji roditelji ne mogu da utiču, radim ono što želim da radim... Nju ne treba da zanima moj privatni život, da ne sramotim dete, isto tako me i ne zanima njen privatni život, osim ako nije kockar ili nešto slično... Njoj treba muškarac koji već ima dete i koji je prošao nešto u životu, nije Luka loš u duši, on je neiživljen muškarac jer je bio 10 godina u zatvoru - rekao je Asmin.

- Bogami kada porediš moj život i Janjušev, ja nisam taj tip da izlazim i menjam devojke - dodao je Luka.

- Moje dete treba da odrasta sa majkom, a ne sa nekim momkom i treba da ima mene kao oca, a ne Luku, Janjuša i tako dalje... - nastavio je Durdžić.

- Moram da dodam, pre neki dan kada sam u radiju govorila, mene samo zanimaju pare, ja sam zbog toga i ovde. Posle ovoga sada što mi se izdešavalo sa Lukom i svim ovim, ja nikada u životu ne bi živela sa partnerom, ne želim više ni imati dece, to je jednostavno u mojoj glavi. Ne postoji šansa da bih ja dete dovela da živi sa mnom i upoznala s nekim - rekla je Aneli.

- Ja sa njenom porodicom nikada neću spustiti loptu i neću nikada biti dobar...Ja sada da kažem mojima da se ne oglašavaju, oni neće, mislim moj tata hoće, on je smešan, ali neće da pljuju. Njena sestra nije za to! Da, jesu, njena porodica je napravila sve ovo. Meni su Sita i njena majka pružili ruku i rekli da neće da pljuju, pa su nastavile - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić