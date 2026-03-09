Samu sebe bi demantovala: Nerio uveren da bi Aneli potvrdom da on ništa nije slagao oterala sebe u kanal života! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Neriom Ružanjijem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Hanu optužuju da je kriva jer te razdvaja od porodice, da li je Sita kriva jer te razdvaja od bake i deke? - pitao je Darko.

- Da i jako bezosećajno sa njene strane jer sam jedini potomak mog oca. Hana mene nikad nije odvajala. Ja sam pričao da je mene sa 11 godina ona odvojila od bake i deke. Nije meni bila bajka, pa je Hana došla i rekla da će da razdvoji porodicu Ahmić - govorio je Nerio.

- Da li Aneli razludi kad kažeš da ništa nisi slagao što si ispričao? - pitao je voditelj.

- Naravno da je istina. Njoj bi bilo najdraže da kažem da sam slagao, ali nisam. Ko bi takve stvari mogao da kaže za rođenu majku? Postoje dokazi. Ja bih ispao najgori čovek kad bih ti slagao i bio bih za ustanovu. Hteos sam da budem dobar sa njom, ali da bude svesna da stojim iza svega što sam rekao. Naravno da će ona da tvrdi da ja lažem jer ako kaže da je istina onda bi samu sebe demantovala u toliko priča i njoj ne bi išlo u korist nego bi je demoliralo. Ako očekuje da demantujem to može da okači mačku o rep - govorio je Nerio.

Autor: A. Nikolić