AKTUELNO

Zadruga

Samu sebe bi demantovala: Nerio uveren da bi Aneli potvrdom da on ništa nije slagao oterala sebe u kanal života! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Neriom Ružanjijem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu. 

- Hanu optužuju da je kriva jer te razdvaja od porodice, da li je Sita kriva jer te razdvaja od bake i deke? - pitao je Darko.

pročitajte još

Ona propada, klasično se sprda sa njom: Uroš misli da je Anita postala Bebica 2, Luka od nje napravio šizofrenu ludaču! (VIDEO)

- Da i jako bezosećajno sa njene strane jer sam jedini potomak mog oca. Hana mene nikad nije odvajala. Ja sam pričao da je mene sa 11 godina ona odvojila od bake i deke. Nije meni bila bajka, pa je Hana došla i rekla da će da razdvoji porodicu Ahmić - govorio je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li Aneli razludi kad kažeš da ništa nisi slagao što si ispričao? - pitao je voditelj.

pročitajte još

Bila je nemoćna, a gore stvari su joj govorili: Janjuš misli da Alibaba drži Kačavendu u šaci, otkrio da li je gledao njene snimke samozadovoljavanja!

- Naravno da je istina. Njoj bi bilo najdraže da kažem da sam slagao, ali nisam. Ko bi takve stvari mogao da kaže za rođenu majku? Postoje dokazi. Ja bih ispao najgori čovek kad bih ti slagao i bio bih za ustanovu. Hteos sam da budem dobar sa njom, ali da bude svesna da stojim iza svega što sam rekao. Naravno da će ona da tvrdi da ja lažem jer ako kaže da je istina onda bi samu sebe demantovala u toliko priča i njoj ne bi išlo u korist nego bi je demoliralo. Ako očekuje da demantujem to može da okači mačku o rep - govorio je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

On se kladi s Janjušem, pa šta sam ja, limenka?! Maja progovorila o Filipovom povlačenju u sebe, pa priznala: On da je to hteo, on bi razgovarao sa mn

Zadruga

Rešio da stane na put lažima! Nerio demantovao Aneli, tvrdi da je Sita podigla sve pare sa njegovog štednog računa i da ga je OTERALA U DUGOVE: Ja sam

Zadruga

Kada bi ušli u odnos, ponovo bi bilo da ispravljaš krivu Drinu: Matora spustila loptu, Maja nahvalila Aneli i Anđela (VIDEO)

Zadruga

Niko ne vidi šta on radi: Luka otkrio da li bi išao sa Aneli u hotel, kao što su Đukić i Teodora, pa udario na Anđela: Rekao je da sam bio ucenjen, ne

Domaći

'NIJE IMAO DA KUPI NOSILJKU ZA BEBU!' Aneli priznala da su Asmin i ona nakon njenog porođaja jedva sklapali KRAJ SA KRAJEM, pa iskazala GAĐENJE prema

Zadruga

On je očajan, to se vidi: Ivan uveren da bi se Milovan pomirio s Aleksandrom, detaljno izanalizirao i njeno ponašanje! (VIDEO)