Ležala je na psihijatriji zbog uhođenja, ona ima šifru! Dača ne štedi reči na Anitin i Lukin odnos, pa poručio: On treba da se suoči sa... (VIDEO)

Bez kočnica!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Dačo Virijevića koji je progovorio o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Kako komentarišeš sva ta zbivanja? - pitao je Darko.

- Njihov cilj, od kako su stupili u vezu, ušli su u vezu u inat. Meni oni nisu glavni akteri nego, Aneli, Stanija i Asmin. Zamisli ti imaš 40 godina i od prvog dana praviš dete devojci od 23 godine, a ne znaš ništa o njoj, njenoj porodici. Setimo se kada je rekao Aniti da idu da se kecaju ispred Aneli. On je hteo da tera inat Aneli. To su dva čoveka koji su spremni na sve. Njega ubija sujeta zbog Filipa. Oni gledaju komentare, pitanja gledalaca, kako će se to u narodu plasirati. Kada im to ne odgovara bojkotuju emisiju. Oni su besno cepali one transparente. Luka je nju doveo do ovoga. Kakav si ti čovek koji ideš da pevaš Anelinu pesmu? Šta tebe zanima Filip i Aneli? On je plakao zbog tog Filipa, a sad kao da on pobedi. Ja ih najmanje komentarišem, a oni neće da napadnu Anđela i Aneli - rekao je Dača.

- Je l' oni tebe pokušavaju da cenzurišu u radiju? - pitao je Darko.

- Ne mislim da je Luka i dalje ludo zaljubljen u Aneli, već ima neku sujetu. Oni hoće da saseku istinu pa upadaju u radio. On ne može njoj ništa da kaže. On neće da bude taj koji smiruje trudnice, e onda je lakše na mene da se istrese. On je napravio dete osobi koju ne poznaje. On ne zna za njene afere u hotelu Bajaderi, za Relju, da je htela i sa Matorom da pravi dete i da je bila u braku sa njom - rekao je Dača.

- Što skače na tebe za Relju, a ne na Minu? - pitao je Darko.

- Hoće od Mibne da izvuče da to nije bilo tako. A ako ne iznese to ona će nastaviti da iznosi o Mini. Anita je ležala na psihijatriji, mama ju je smestila jer je uhodila nekoga. On tek treba sa se suoči sa pravom istinom. Volela bih da Aneli stavi Filipa za omiljenog - rekao je Dača.

Autor: Teodora Mladenović