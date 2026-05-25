Umislio da su se svi urotili protiv njega i Anite: Luka se ograđuje od pogleda prema Aneli, brže-bolje osmislio novu taktiku da pronađe MIR (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Video sam da komentarišu da se kajem što je Anita trudna, ali ne. Meni više ništa nije smešno, ne mogu da bacim na šalu kad neko nešto kaže jer to Anitu povredi. Gledam kako da reagujem da Anita ne reaguje žusto. Ona je tražila da se ja ne palim da ona ima potrebu da se vređa. Ona se milion puta i našali, ali njoj jedne nedelje prekipi kad bude da previše. Dača spinuje priču! Teodora pravi spletku da ja gledam Aneli. Njihova akcija može da bude uspešna ako imaju reakciju - rekao je Luka, pa se osvrnuo na Anitino cepanje Dačinih plakata.

- Anita je to uradila, mene to ne zanima. On je nju u radiju provociorao da je ona ljubomorna na Filipa, a ja zbog Aneli - rekao je Luka.

- Kako može da ti bude simpatian odnos tvoje bivše verenice i starog druga iz detinjstva? - pitao je Darko.

- Nemam trunku emocije! Prošlo je pet meseci, više nemam nikakve emocije. Posle naše veze Aneli je nastavila, bio je tu hotel, bio je tu Janjuš - pričao je Luka.

- Ja sam prvo odlepio za Stanijom pre sedam dana, a sad odjednom za Aneli. Ajde odluči se više za kim sam odlepio. Mi ne znamo da je Filip spavao kod Aneli. Anita poludi onda a nije se od mene odvojila. On isto u radiju potegne temu koja nije na novinarima, na konto čega - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš što veliki deo misli da vi koristite Anitinu trudnoću? - pitao je Darko.

- Ne, to je van svake pameti. Zamisli kad bebica kaže da veruje Teodori sto posto. Teodora je preokrenula priču da sam ja dva puta nastavljao pesmu Aneli. Mislim da Bebica sve svesno radi, ispod jorgana se sve dogovara. Daća ima pravo da kaže šta hoće. Ja sam kriv za većinu svađa. Ako Anita ima potrebu da uzvrati zašto ja ulećem da ga vređam. Od danas menjam sve, više ne ulećem - rekao je Luka.

