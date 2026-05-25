Sve znaju o Tetovu, ali njihove noge tamo nisu kročile: Sofija i Dušica se svim silama peru od prošlosti, više ne znaju gde udaraju (VIDEO)

Ne odustaju!
U toku je Mićina igra istine, a prvo pitanje postavljeno je Sofiji Janićijević.
- Šta se dešava između tebe i Terze? - pitao je MIća.
- Vređamo se iz nemoći i to je cela priča. Priznao je da me voli, ali ne zna kako da priča sa mnom. On je došao sa Dačom u hotel sad da me traži - rekla je Sofija.
- Jovana da li si lagala kad si rekla da Janjuš nije ništa tražio? - pitao je MIća.
- Lagala sam, odlučila sam da imam mir sa njim. Tražio je karticu i to je to - rekla je Jovana.
- Ko laže, Milosava ili Dušica? - pitao je Mića.
- Ja mislim da ona nije bila u Tetovu. Rekla je da je sestra njena bila u Tetovu - rekla je Aleksandra.
- Milosava ne znam koju optrebu je dobila da isteruje pravdu. Ako su zvali njenu ćerku ne znam ni ja kako ne znači da moraju i Dušicu. Dušica je ukanalila Olju, njenu najstariju ćerku. Odlično znamo da je i ona držala javnu kuću. Zbog Tetova je Aleksandra tužena - rekla je Sofija.
- Milosava je rekla da sam ja to pričala za tebe, da sam te vređala. Sve i da je istina moram da znam duboku pozadinu da bih je osudila - rekla je Jovana.
- Dušice, da li misliš da je optužba da je Olja to radila zapravo tvoja nemoć? - pitao je Mića.
- Ja znam ko je radio tamo, sve znam. Ona je radila sa mojom sestrom - rekla je Dušica.
- Tamo se duplo više plaća ta igra i onda oni umisle u svojim glavama da se tamo ko zna šta radi - rekla je Sofija.
Autor: A.Anđić