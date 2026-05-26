Pokazala i dokazala da se za sve ona pita! Maja stavila Asminu zabranu: Na žurke i rođendane možeš da zaboraviš (VIDEO)

Drama!

Dok je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem u toku, Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su svoju agoniju u odnosu.

- Kunem ti se sve na svetu da sutra na žurku ne ideš. E tako, da znaš. Tako do kraja. I alkohol isto nećeš imati. Ja ti se kunem, pogledaj me u oči, Takija mi. Videćeš, sutra se na žurku ne ide, u to ti se kunem u sve na svetu - rekla je Maja.

- Dobro svakao sam nervozan kada popijem - rekao je Asmin.

- Vidiš da se pitam ja. Žurku možeš da zaboraviš do kraja i rođendane - rekla je Maja.

- Čije? - pitao je Asmin.

- Svačije - rekla je Maja.

- Dobro, meni je bio tvoj najbitniji - rekao je Asmin.

- Ti si hteo da meni propadne rođendan - rekla je Maja.

Autor: Teodora Mladenović