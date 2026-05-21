Na korak do haosa: Maja i Asmin naošteni da urnišu jedno drugo, čekaju i najmanju grešku! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića.

- Na podeloi budžeta si rekao: "E moj Filipe kad j*beš budale kako si naj*bao", a među tim budalama je i Maja - glasilo je pitanje.

- Ne znam, pustite klip - rekao je Asmin.

- Ja ne mogu da se setim - dodao je Đukić.

- Ja sam to možda rekao sam sebe. Ja nisam bio tu kad je on dobijao budžet. Ja se njemu nisam obratio, on mene samo šiša, ali nemamo komunikaciju - govorio je Asmin.

- Ovo je drugo pitanje. Ako bude klip videćemo i pričaćemo. Mi smo konstantno zajedno, kad? Ostaviću prostor, ali nisam čula i videla - rekla je Maja.

Naredno pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Potenciraš da je Asmin negativan i nervozan, a ti si mu ograničila slobodu da ne može u toalet da ode, a tebi je normalno da se savetuješ sa ljudima koji ga pljuju kao što su Kačavenda i Dača. Da li je normalno da ti možeš sve, a on ništa? - glasilo je pitanje.

- Nemam problem sa ljudima osim sa onima sa kojima sam u ličnom sukobu. Ja sam stroga jer je on ovde povezivan sa skoro svakom devojkom. Ja sam bolesno ljubomorna, preterujem i zbog tih situaciji koje su mi u glavi... On je rekao da mi ne zamera ljubomorne scene nego poniženja i vređanje - pričala je Maja.

- Ja čekam da vidim klip - dodao je Asmin.

Autor: A. Nikolić