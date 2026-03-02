AKTUELNO

Puče tikva: Bora i Anastasija urliču jedno na drugo, priče o veloj ljubavi pale u vodu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Lepi Mića na "Igri istine" razotkrio je dešavanja u odnosu Bore Santane i Anastasije Brčić.

- Da li možeš bez Bore i da ga ne diraš? - pitao je Mića.

- Naravno da mogu, neka me ne dira - rekla je Anastasija.

- Ja sam te pitao zašto ovo radiš, a ti si rekla da ti je jako dosadn .

- To je istina. Meni je dosadno i kad se osećam usamljeno tražim nekog sa kim imam priču da se zezam. Ja sa njim više neću da se družim - govorila je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anastasija je juče ljubomorisala jer je Murat došao kod mene na krevet - rekla je Boginja.

.- Anastasija, Murat kaže da ga ne interesuješ - rekao je Lepi Mića.

- Ne zanima me, mi smo prijatelji - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

