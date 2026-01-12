PUČE TIKVA! Advokatica i Miki viču preko stola jedno na drugo: Tvoje diplome mogu da obesim o magareći...! (VIDEO)

Gotovo, kraj!

Jovana Mitić advokatica dala je naredni mali budžet Mikiju Dudiću, te je navela da nije bio fer prema njoj.

- Mali budžet za Mikija, mi smo bili u dobrim odnosima, dok smo sedeli tu, znam da prepoznam reakcije, ja imam potrebu da sprečim ako vidim da će nešto da eskalira. Sugerisala sam ti nešto za Em, ti si mi to zamerio, a Zorica me unakazila, rekla mi: "Nije ti on brat, nije ti muž". Imali smo dva sukoba, prešla sam, teći put neću. To nije normalno da to kažeš ženi koja ti sprečila da uradiš ono što si hteo. Stvari koje si mi rekao, onda zaj*bancije tebe i Popa šta bi mi radili, takve stvari ne volim ja sam takva. Ja sam nečija majka - navela je advokatica.

- Moraš da znaš šta je šala. I ja sam otac i to dva deteta. Nisi ti jedini roditelj. Ti sebe degradiraš, jer kao samo ti si bitna, ne poštuješ, shvataš šale ozbiljno - rekao je Miki.

- Ti si se drao na vratima: "Treba te preklati", za tri paštete - rekla je Jovana.

- To je bilo jer nisam jeo, a ja sam tebi prećutao najviše, ti ne vidiš šta radiš, ljutiš se, ozbiljno sve shvatiš - rekao je Miki.

- Ti psuješ nečiju ćerku i nečiju majku. Ti si ćutao kad te je Kačavenda najstrašnije vređala, a mene si psovao najezivije - rekla je Jovana.

- Koga boli đ*ka za te tvoje fakultete, te tvoje diplome mogu da obesim o magareći k*rac - vikao je Dudić.

