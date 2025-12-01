PUČE TIKVA! Luka i Milan zaratili preko crnog stola: Uvek sam bio drug, nikad cinkara! (VIDEO)

Haos!

Na samom kraju sastanka na red je došao i vođa Luka Vujović koji je odmah na početku svog izlaganja upropastio svog prijatelja Milana Stojičkovića.

- Na prvom mestu je Milan, koji je meni govorio: "Ne treba ti Aneli, da li si lud", a nikad nije rekao Aneli to u lice i nikad nije to prokomentarisao. On je nama rekao da ne postoji šansa da mu Sofija priđe, da mu se ne obraća, tako da si i ti ispao dvoličan - naveo je Vujović.

- Ja ću ispasti drug i neću reći šta si mi sve rekao, čovek sto puta uradi dobro, jednom ne uradi, ti ćeš pokazati večeras. Ja sam tebi dao 5.000 i tvojoj devojci oslobodio krevet, a ti si pokazao kakav si drug, ja sam lojalan, a ti pričaj i pravdaj svoje postupke - bio je besan Milan.

- Ti pričaš da me Anita uhodi, a što nisi rekao za stolom - rekao je Luka.

- Znaš sam da se štitš, je l' ja tebe u tvoje ratove da ulazim, Sale zna dosta o meni, samo reci kako me ljudi gledaju napolju, Milan je i više nego drug, Milan nije cinkara - nastavio je da besni Milan.

- Na drugo, ili na prvo mesto ću staviti Aneli, u tri popodne mi je rekla da me voli, a u pet da ne želi da me vidi očima, pa da hoće život sa mnom, pa da ne može da me sluša. A na treće ću staviti Asmina jer je govorio Aneli da treba da se pomiri sa mnom, pa da joj ne trebam u životu, i meni je isto tako, a ti bi bio najsrećniji da nas dvoje imamo lep odnos - naveo je Vujović.

Autor: R.L.