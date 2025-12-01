DA BIH PRIČAO SA TOBOM MORAM DA SE SPUSTIM U PLIĆAK! Advokatica i Luka zaratili preko crnog stola, trese se sve! (VIDEO)

Haos!

Jovana Mitić potpuno je pobesnela zbog podele budžeta Luke Vujovića.

- Rekao si da sam ti prijatelj spolja, pa si rekao da nisam, majka tvoja je rekla da se znamo, nismo bliske prijateljice, već se znamo. Ko si ti da kažeš to, sve ono što si rekao Anđelu, trebalo je da kažeš i Bebici - navela je advokatica.

- Sedi, da bi ti i ja pričali, moram da se spustim u plićak, nisi uhvatila fotosintezu napolju - rekao je Luka.

- Majmune, počela sam da te opisujem. Zašto ne dozvoljavaš ljudima da odgovore, ti si sujetan, bezobrazan, ja ti nisam konkurencija, ti si patološki lažov, videće publika - rekla je Jovana.

Autor: R.L.