Puče tikva: Luka žestoko zamerio Ivanu njegovo huškanje Aneli, bukti rat na sve strane! (VIDEO)

Haos na sve strane!
Luka Vujović žestoko je zamerio Ivanu Marinkoviću što je preneo Aneli Ahmić njegove današnje odgovore na ''Igri istine'' vezane za Anitu Stanojlović u Maju Marinković, te ga je Ivan izvređao.
- J*bem te u usta - rekao je Luka.
- Što? - upitao je Ivan.
- Zato što svaki put kad dođe da priča s tobom, vrati se da mene n*pušava - rekao je Luka.
- Šta sam tu ja kriv? - upitao je Ivan.
- Šta imaš ti njoj da pričaš? - upitao je Luka.
- Ona je moja drugarica - rekao je Ivan.
- P*pušite mi k*rac i ti i tvoja drugarica - rekao je Luka.
- Ma boli me baš k*rac, što joj ne bih rekao? Bio sam vam dobar kad sam vas mirio - rekao je Ivan.
- Ona je znala sve, a onda dođe kod mene i kaže: ''Svašta si radio, ispričao mi je Ivan'' - rekao je Luka.
- Ja još uopšte nisam pričao svašta - rekao je Ivan.
- Ukoliko si dobar sa mnom, nema šta da radiš to - rekao je Luka.
- Ma ne zanimate me više ni ti ni ona - rekao je Ivan.
- Samo nam razdvoji svu hranu i pare, s tobom ne može normalno da se priča jer si isplanirao sa Bajom da me uništiš - rekla je Aneli.
Autor: N.Panić