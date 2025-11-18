AKTUELNO

Zadruga

Puče tikva: Luka žestoko zamerio Ivanu njegovo huškanje Aneli, bukti rat na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na sve strane!

Luka Vujović žestoko je zamerio Ivanu Marinkoviću što je preneo Aneli Ahmić njegove današnje odgovore na ''Igri istine'' vezane za Anitu Stanojlović u Maju Marinković, te ga je Ivan izvređao.

- J*bem te u usta - rekao je Luka.

- Što? - upitao je Ivan.

- Zato što svaki put kad dođe da priča s tobom, vrati se da mene n*pušava - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta sam tu ja kriv? - upitao je Ivan.

- Šta imaš ti njoj da pričaš? - upitao je Luka.

- Ona je moja drugarica - rekao je Ivan.

- P*pušite mi k*rac i ti i tvoja drugarica - rekao je Luka.

- Ma boli me baš k*rac, što joj ne bih rekao? Bio sam vam dobar kad sam vas mirio - rekao je Ivan.

- Ona je znala sve, a onda dođe kod mene i kaže: ''Svašta si radio, ispričao mi je Ivan'' - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja još uopšte nisam pričao svašta - rekao je Ivan.

- Ukoliko si dobar sa mnom, nema šta da radiš to - rekao je Luka.

- Ma ne zanimate me više ni ti ni ona - rekao je Ivan.

- Samo nam razdvoji svu hranu i pare, s tobom ne može normalno da se priča jer si isplanirao sa Bajom da me uništiš - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

